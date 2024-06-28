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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Минобороны: треть из допущенных к эксплуатации в ВСУ образцов винтовок - украинского производства

Минобороны: треть из допущенных к эксплуатации в ВСУ образцов винтовок - украинского производства

Киев  •  УНН

28 июня 2024, 09:53  •  8724 просмотра

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Около 20 образцов снайперских и противотанковых винтовок, треть из которых украинского производства, допущены к эксплуатации в Вооруженных Силах Украины.

Около 20 образцов снайперских и антиматериальных винтовок допущено к эксплуатации в ВС Украины, треть из них - украинского производства. Об этом сообщили в Минобороны, передает УНН.

С начала широкомасштабного вторжения  рф Министерством обороны Украины кодифицировано, допущено к эксплуатации в ВС Украины около 20 образцов снайперских и антиматериальных винтовок. Треть из них - украинского производства

- говорится в сообщении Минобороны.

По данным ведомства, антиматериальные крупнокалиберные винтовки украинского производства способны пробивать своими пулями броню бронеавтомобиля. Эффективная дальность выстрела отдельных образцов достигает дистанции до 2 000 метров.

Как отмечается, именно из винтовки Alligator калибра 14,5 мм украинского производства был уничтожен российский оккупант на дистанции в 2710 метров, что стало одним из подтвержденных рекордов этой войны.

Кроме того, среди боеприпасов для стрелкового оружия, кодифицированных, допущенных к эксплуатации с марта 2022 года, есть патроны отечественного производства. Они соответствуют действующим стандартам НАТО и не уступают по своим характеристикам лучшим мировым образцам.

Также среди образцов иностранного производства, которые находятся на вооружении Сил обороны Украины, продукция известных оружейных компаний из Канады, США, Австрии, Чехии, Германии и других стран мира.  

Справочно

Кодификация, то есть допуск образца вооружения и военной техники отечественного производства к эксплуатации с присвоением ему номенклатурного номера НАТО, позволяет закупать его за средства из государственного бюджета у производителей для подразделений Сил обороны Украины.

Военные рассказали об украинской винтовке, которая превосходит советское оружие по многим показателям11 апреля 2024, 15:27 • 21491 просмотр

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

Война
ministerstvo-oborony-ukrainaМинистерство обороны Украины
natoNATO
vooruzhennie-sili-ukrainiВооруженные силы Украины
avstriyaАвстрия
kanadaКанада
cheshskaya-respublikaЧешская Республика
germaniyaГермания
soedinennie-shtatiСоединенные Штаты
ukrainaУкраина
polshaПольша
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