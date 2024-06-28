Минобороны: треть из допущенных к эксплуатации в ВСУ образцов винтовок - украинского производства

Около 20 образцов снайперских и антиматериальных винтовок допущено к эксплуатации в ВС Украины, треть из них - украинского производства. Об этом сообщили в Минобороны, передает УНН.

С начала широкомасштабного вторжения рф Министерством обороны Украины кодифицировано, допущено к эксплуатации в ВС Украины около 20 образцов снайперских и антиматериальных винтовок. Треть из них - украинского производства - говорится в сообщении Минобороны.

По данным ведомства, антиматериальные крупнокалиберные винтовки украинского производства способны пробивать своими пулями броню бронеавтомобиля. Эффективная дальность выстрела отдельных образцов достигает дистанции до 2 000 метров.

Как отмечается, именно из винтовки Alligator калибра 14,5 мм украинского производства был уничтожен российский оккупант на дистанции в 2710 метров, что стало одним из подтвержденных рекордов этой войны.

Кроме того, среди боеприпасов для стрелкового оружия, кодифицированных, допущенных к эксплуатации с марта 2022 года, есть патроны отечественного производства. Они соответствуют действующим стандартам НАТО и не уступают по своим характеристикам лучшим мировым образцам.

Также среди образцов иностранного производства, которые находятся на вооружении Сил обороны Украины, продукция известных оружейных компаний из Канады, США, Австрии, Чехии, Германии и других стран мира.

Справочно

Кодификация, то есть допуск образца вооружения и военной техники отечественного производства к эксплуатации с присвоением ему номенклатурного номера НАТО, позволяет закупать его за средства из государственного бюджета у производителей для подразделений Сил обороны Украины.

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