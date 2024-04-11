Военные рассказали об украинской винтовке, которая превосходит советское оружие по многим показателям

В 2023 году на вооружении ВСУ появилась винтовка UAR-15, которая имеет модульную компоновку и превосходит в показателях веса, точности и дальности стрельбы соответствующие советские образцы оружия.

Об этом передает УНН с ссылкой на Министерство обороны Украины.

Детали

Полуавтоматический самозарядный карабин UAR-15 - это образец украинского производства. На вооружение ВСУ UAR-15 приняли в 2023 году. Винтовка имеет несколько модификаций с разной длиной ствола. Ресурс ствола - примерно десять тысяч выстрелов. Отмечается, что UAR-15 имеет более высокую точность, дальность стрельбы и меньший вес по сравнению с советским оружием.

Компоновка у UAR-15 модульная, - указывается об установке тактических аксессуаров; можно установить прицел, устройство регулировки уровня звука и т.д.

Напомним,

США передали Украине тысячи единиц конфискованного у Ирана стрелкового оружия и боеприпасов, в том числе более 5 000 штурмовых винтовок, пулеметов, снайперских винтовок, противотанковых гранатометов и более 500 000 патронов калибра 7,62 мм.

Министерство обороны Украины рассматривает возможность применения мобильных комплексов по утилизации боеприпасов для разминирования освобожденных территорий.