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За шість місяців 2024 року Міноборони допустило до експлуатації майже 480 нових зразків ОВТ

Київ • УНН

 • 22577 перегляди

У першому півріччі 2024 року Міністерство оборони України прийняло на озброєння та допустило до використання у Збройних силах майже 480 зразків озброєння та військової техніки, з яких більше половини - вітчизняного виробництва.

За шість місяців 2024 року Міноборони допустило до експлуатації майже 480 нових зразків ОВТ

Міністерство оборони України у 2024 році прийняло на озброєння, кодифікувало та допустило до експлуатації в Силах оборони України майже 480 зразків озброєння та військової техніки, з яких більш ніж половина - вітчизняна продукція. Про це повідомляє Міністерство оборони, пише УНН.

У першому півріччі 2024 року прийнято на озброєння, кодифіковано, допущено до експлуатації в Силах оборони України майже 480 зразків озброєння та військової техніки. Близько 290 з них - продукція вітчизняних зброярів,

- йдеться в повідомленні.

Деталі

Зазначається, що динаміка розвитку вітчизняного озброєння висока, адже у 2023-му році було прийнято на озброєння та допущено до експлуатації у Силах оборони понад 200 зразків ОВТ, а за пів року 2024-го - близько 290.

У переліку кодифікованих зразків ОВТ у першому півріччі 2024 року найбільша група - БпАК. Зокрема, БпЛА, які призначені для ведення повітряної розвідки та дрони різного призначення. Наступна група - це боєприпаси різних типів, найбільше для БПЛА. Третя група за кількістю кодифікованих зразків озброєння за шість місяців цього року – це засоби зв'язку та РЕБ,

- зазначили в Міноборони.

Також у переліку допущених до експлуатації нових зразків ОВТ: інженерні засоби, наземні роботизовані комплекси, засоби ближнього бою, засоби розмінування, оптико-електронні прилади.

Нагадаємо

Близько 20 зразків снайперських і антиматеріальних гвинтівок допущено до експлуатації у ЗС України, третина з них – українського виробництва.

Павло Башинський

Павло Башинський

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