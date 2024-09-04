"Агенція оборонних закупівель" вперше закупить боєприпаси за кошти, зібрані через UNITED24
Київ • УНН
"Агенція оборонних закупівель" уклала контракт на 47 млн грн на придбання боєприпасів за кошти UNITED24. Це перший такий контракт після дозволу уряду використовувати ці кошти для оборонних закупівель.
У середу, 4 вересня, "Агенція оборонних закупівель" уклала перший контракт на придбання боєприпасів за кошти, зібрані через фандрейзингову платформу UNITED24. Про це заявили у Міністерстві оборони України, передає УНН.
Деталі
У межах угоди передбачене постачання на суму 47 мільйонів гривень.
Це важливий крок у посиленні обороноздатності нашої армії шляхом нових джерел фінансування. Ми продовжуватимемо працювати над забезпеченням наших військових боєприпасами для ефективного виконання бойових завдань
У Міноборони підкреслюють, що лише у травні 2024 року Уряд дозволив перераховувати закупівельним агенціям Міноборони кошти зі спеціального рахунку на підтримку ЗСУ, відкритого для залучення добровільних внесків через UNITED24.
Закупівельні агенції Міноборони законтрактували озброєння і тилового майна на понад 280 млрд гривень15.08.24, 18:06 • 36618 переглядiв
Кошти за погодженням з Міноборони можуть перераховуватися агенціям для здійснення оборонних закупівель.
Ми дуже вдячні співвітчизникам та громадянам демократичного світу за пожертви через фандрейзингову платформу UNITED24. Зі свого боку ми маємо спроможності максимально швидко та ефективно закуповувати боєприпаси для Збройних сил України
Нагадаємо
"Агенція оборонних закупівель" Міноборони підписала контракти з українськими компаніями на закупівлю дронів, засобів РЕБ та зв'язку.