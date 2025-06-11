Добровольці допомагатимуть збивати ворожі дрони: уряд затвердив експериментальний проєкт

Кабінет міністрів погодив пропозицію Міністерства оборони стосовно реалізації протягом дії воєнного стану, але не довше двох років, експериментального проекту щодо посилення протиповітряної оборони території України шляхом залучення груп протиповітряної оборони. Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук в Telegram, передає УНН.

Деталі

Як повідомив Мельничук, уряд погодив пропозицію Міністерства оборони стосовно реалізації протягом дії воєнного стану, але не довше двох років, експериментального проекту щодо посилення протиповітряної оборони території України шляхом залучення груп протиповітряної оборони.

Затверджено порядок реалізації експериментального проекту. Експериментальний проект спрямований на посилення протиповітряного захисту території України шляхом залучення членів воєнізованих формувань та добровольчих формувань територіальних громад Сил територіальної оборони Збройних Сил України, які мають відповідні льотні навички та/або кваліфікацію, під час захисту від загроз з повітря військ держави-агресора з використанням ударних безпілотних літальних апаратів або пілотованих повітряних суден під час дії правового режиму воєнного стану - повідомив Мельничук.

Доповнення

Народний депутат Олексій Гончаренко опублікував відповідний порядок, за яким координатором цього проєкту є Міноборони та Мінцифри.

Зазначається, що учасниками проєкту є Збройні сили України, військові адміністрації та добровольчі формування тергромад. Реалізовувати проєкт планується за кошти держбюджету, місцевих бюджетів, за кошти з пожертв на платформі "United24".

Група протиповітряного захисту є підрозділом, який утворюється командиром ДФТГ, за погодженням з командування відповідної частини Сил ТРО за територіальним принципом. Також ініціювати групи протиповітряного захисту можуть військові адміністрації з числа осіб, які не підлягають призову на військову службу під час мобілізації та пройшли відповідну підготовку.

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Такі групі підпорядковуватимуться відповідній частині Сил ТРО за територіальним принципом, а з питань виконання завдань з протиповітряної оборони - командуванню Повітряних сил ЗСУ.

У разі включення осіб до протиповітряного захисту, з ним заключається контракт, в якому обов’язково вноситься умова про заборону направлення вказаної особи до виконання бойових, чи інших завдань, не пов’язаних із протиповітряним захистом.

Забезпечувати групи протиповітряного захисту зброєю, боєприпасами, технікою будуть військові частини Сил ТРО, або Повітряні сили ЗСУ.

Члени таких груп під час виконання завдань можуть використовувати власні транспортні засоби, а також мисливську, або стрілецьку зброю, а також інші види озброєння на боєприпаси.

Також вони матимуть право використовувати власні дрони та РЕБи для виявлення, супроводу, оповіщення та нейтралізації ворожих дронів.

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Групи протиповітряної оборони мають право:

отримувати від органів військового управління інформацію про здійснення ударів з повітря державою-агресором з використанням, зокрема, інформації про радіолокаційне та інше виявлення повітряних цілей;

отримувати від органів військового управління методичні рекомендації;

отримувати та використовувати зброю, боєприпаси, вибухові матеріали, військову техніку та паливо.

Окрім того, вони зобов’язані:

під час участі у підготовці та виконанні завдань протиповітряної оборони виконувати положення статутів ЗСУ;

знаходячись на бойовому чергуванні, бути постійно готовими до виконання завдань з протиповітряної оборони, виконувати вимоги командування;

надавати інформацію командуванню Повітряних сил щодо готовності та результатів бойової роботи;

залучати до протиповітряної оборони всі можливі ресурси та засоби, не заборонені законодавством.

На членів груп поширюватимуться гарантії соціального захисту, зокрема, збереження заробітної плати під час виконання бойових завдань, а також у разі загибелі члена групи під час виконання завдання, члени їх сімей матимуть право на отримання одноразової грошової допомоги.

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Окрім того, членам груп будуть виплачувати по 100 тис. гривень у розрахунку на місяць пропорційно часу участі у заходах протиповітряної оборони. Облік участі у заходах протиповітряної оборони ведеться керівником групи, який щомісячно готує зведений звіт про результати діяльності групи, в якому зазначається склад групи, кількість проведення чергувань, кількість та характер задокументованих повітряних загроз, застосовані засоби, результати дій.

Такий звіт подається до військової частини Сил ТРО ЗСУ.

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