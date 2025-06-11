На ЗРК Rapid Ranger та ракети Marlet: уряд залучить майже $2,3 млрд від Британії - Шмигаль

Кабінет міністрів планує залучити майже майже 2,3 млрд доларів США (1,7 млрд фунтів) від Великої Британії на закупівлю комплексів ЗРК Rapid Ranger, а також легкі багатоцільові ракети Marlet. Про це під час засідання уряду заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль, передає УНН.

Деталі

Сьогодні ухвалюємо рішення про залучення майже 1,7 млрд фунтів від Великої Британії для додаткової закупівлі зброї. За ці кошти плануємо придбати комплекси ЗРК Rapid Ranger, а також легкі багатоцільові ракети Marlet. Це суттєво посилить нашу протиповітряну оборону та здатність зупинити ворога - сказав Шмигаль.

Він нагадав, що цього місяця Велика Британія також оголосила рекордну допомогу з постачання дронів.

Йдеться про 350 млн фунтів, що дозволить передати Україні 100 тис. безпілотників уже цього року - додав голова уряду.

Доповнення

Представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук в Telegram зазначив, що уряд затвердив основні умови здійснення державних зовнішніх запозичень шляхом залучення консорціумного кредиту від Citibank N.A. (лондонська філія). Передбачено, що зовнішні державні запозичення буде здійснено на загальну суму, що не перевищує 1,672 млрд фунтів стерлінгів.

Сума кредиту буде використовуватись для оплати до 100 відсотків ціни договорів для фінансування закупівлі оборонних матеріалів та техніки, обладнання, передачі технологій або ліцензування, надання робіт, послуг чи інших товарів, зокрема, нематеріальних активів у сфері оборони - додав Мельничук.

Нагадаємо

Велика Британія пообіцяла передати Україні 100 000 дронів до завершення поточного фінансового року - у квітні 2026 року. Це у десять разів більше, ніж попередні обсяги постачань.