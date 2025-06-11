На ЗРК Rapid Ranger и ракеты Marlet: правительство привлечет почти $2,3 млрд от Британии

Кабинет министров планирует привлечь почти 2,3 млрд долларов США (1,7 млрд фунтов) от Великобритании на закупку комплексов ЗРК Rapid Ranger, а также легкие многоцелевые ракеты Marlet. Об этом во время заседания правительства заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает УНН.

Детали

Сегодня принимаем решение о привлечении почти 1,7 млрд фунтов от Великобритании для дополнительной закупки оружия. За эти средства планируем приобрести комплексы ЗРК Rapid Ranger, а также легкие многоцелевые ракеты Marlet. Это существенно усилит нашу противовоздушную оборону и способность остановить врага - сказал Шмыгаль.

Он напомнил, что в этом месяце Великобритания также объявила рекордную помощь по поставке дронов.

Речь идет о 350 млн фунтов, что позволит передать Украине 100 тыс. беспилотников уже в этом году - добавил глава правительства.

Дополнение

Представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук в Telegram отметил, что правительство утвердило основные условия осуществления государственных внешних заимствований путем привлечения консорциумного кредита от Citibank N.A. (лондонский филиал). Предусмотрено, что внешние государственные заимствования будут осуществлены на общую сумму, не превышающую 1,672 млрд фунтов стерлингов.

Сумма кредита будет использоваться для оплаты до 100 процентов цены договоров для финансирования закупки оборонных материалов и техники, оборудования, передачи технологий или лицензирования, предоставления работ, услуг или других товаров, в частности, нематериальных активов в сфере обороны - добавил Мельничук.

Напомним

Великобритания пообещала передать Украине 100 000 дронов до завершения текущего финансового года - в апреле 2026 года. Это в десять раз больше, чем предыдущие объемы поставок.