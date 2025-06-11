На ЗРК Rapid Ranger и ракеты Marlet: правительство привлечет почти $2,3 млрд от Британии

$41.560.06
47.500.13
ukenru
Активизация комаров и мошек летом: дерматолог об опасности укусов и что делать, если расчесал их
Эксклюзив
12:47 • 2222 просмотра

Активизация комаров и мошек летом: дерматолог об опасности укусов и что делать, если расчесал их

Эксклюзив
12:09 • 10319 просмотра

Сложно, трудоемко, но критически необходимо: как Украина поддерживает технику для фронта

Эксклюзив
11 июня, 07:03 • 25666 просмотра

"Цены не снизились": украинцы не увидели эффекта от запрета аптечного маркетинга - опрос (видео)

Эксклюзив
11 июня, 07:00 • 51195 просмотра

Возможна ли сейчас демобилизация: мнение члена комитета ВР по нацбезопасности

Эксклюзив
11 июня, 06:29 • 84628 просмотра

Без подозрения и допроса: Зима до сих пор возглавляет юрдепартамент НБУ, несмотря на открытое уголовное дело

Эксклюзив
10 июня, 17:49 • 59106 просмотра

"Серое" поглощение: YABLUKA могут приобрести “Цитрус” - рынок в шоке

10 июня, 17:12 • 84398 просмотра

США сократят финансирование военной помощи Украине в оборонном бюджете на 2026 год - Гегсет

10 июня, 16:42 • 61044 просмотра

Зеленский ввел санкции против "Артека" и 58 человек за депортацию украинских детей

10 июня, 14:41 • 61899 просмотра

Что войдет в 18-й пакет санкций ЕС против россии: полный перечень

Эксклюзив
10 июня, 13:58 • 63700 просмотра

Пойдет ли НАПК по следу аптек Кузьминых? Оснований для проведения проверки сейчас более чем достаточно

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+20°
3м/с
45%
748мм
Популярные новости

НАТО стремится включить средства для Украины в новый целевой показатель расходов - Bloomberg

11 июня, 06:12 • 44994 просмотра

Дания срочно закупает наземные системы ПВО на миллиарды – Минобороны

11 июня, 06:47 • 40488 просмотра

Илон Маск заявил, что сожалеет о некоторых своих сообщениях о Трампе

08:51 • 61099 просмотра

ЕС ожидает тяжелая битва за принятие 18-го пакета санкций против рф - FT

09:53 • 15698 просмотра

Ловкость рук и никакого мошенничества или как сохранить прибыли производителей лекарств

11:05 • 30538 просмотра
публикации

Ловкость рук и никакого мошенничества или как сохранить прибыли производителей лекарств

11:05 • 31085 просмотра

Без подозрения и допроса: Зима до сих пор возглавляет юрдепартамент НБУ, несмотря на открытое уголовное дело
Эксклюзив

11 июня, 06:29 • 84628 просмотра

Как спланировать летние каникулы для ребенка во время войны: советы психолога
Эксклюзив

9 июня, 12:50 • 298254 просмотра

Тень над финансами: почему новый закон о факторинге бьет по доверию к банковской системе

9 июня, 09:47 • 284788 просмотра

"Контракт 18-24": сколько бригад уже присоединились и сколько длится подготовка новых бойцов

9 июня, 08:00 • 260241 просмотра
Актуальные люди

Дональд Трамп

Гэвин Ньюсом

Владимир Зеленский

Элон Маск

Андрій Єрмак

Актуальные места

Украина

Соединённые Штаты

Лос-Анджелес

Вашингтон

Польша

Реклама
УНН Lite

Над Украиной взошла "Клубничная Луна": пользователи в соцсетях делятся фото

10 июня, 20:02 • 36676 просмотра

Теперь Ye Ye: Канье Уэст во второй раз сменил имя

10 июня, 17:29 • 46846 просмотра

Двое участников группы BTS уволились с военной службы: готовят новые песни и обещают вернуться на сцену "как можно скорее"

10 июня, 13:35 • 73319 просмотра

Редкое шоу в небе 11 июня: "Клубничная Луна" будет в самой низкой точке за много лет

10 июня, 12:39 • 55474 просмотра

В Польше жители многоквартирного дома вывесили объявление с просьбой не заниматься громко любовью

10 июня, 11:04 • 89982 просмотра
Актуальное

Нью-Йорк Таймс

Ту-95

Туполев Ту-22М

Ту-160

Ил-78

На ЗРК Rapid Ranger и ракеты Marlet: правительство привлечет почти $2,3 млрд от Британии

Киев • УНН

 • 820 просмотра

Кабмин планирует привлечь 2,3 млрд долларов от Британии на комплексы ЗРК Rapid Ranger и ракеты Marlet. Также Британия передаст Украине 100 тыс. дронов до апреля 2026.

На ЗРК Rapid Ranger и ракеты Marlet: правительство привлечет почти $2,3 млрд от Британии

Кабинет министров планирует привлечь почти 2,3 млрд долларов США (1,7 млрд фунтов) от Великобритании на закупку комплексов ЗРК Rapid Ranger, а также легкие многоцелевые ракеты Marlet. Об этом во время заседания правительства заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает УНН.

Детали

Сегодня принимаем решение о привлечении почти 1,7 млрд фунтов от Великобритании для дополнительной закупки оружия. За эти средства планируем приобрести комплексы ЗРК Rapid Ranger, а также легкие многоцелевые ракеты Marlet. Это существенно усилит нашу противовоздушную оборону и способность остановить врага

- сказал Шмыгаль.

Он напомнил, что в этом месяце Великобритания также объявила рекордную помощь по поставке дронов.

Речь идет о 350 млн фунтов, что позволит передать Украине 100 тыс. беспилотников уже в этом году 

- добавил глава правительства.

Дополнение

Представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук в Telegram отметил, что правительство утвердило основные условия осуществления государственных внешних заимствований путем привлечения консорциумного кредита от Citibank N.A. (лондонский филиал). Предусмотрено, что внешние государственные заимствования будут осуществлены на общую сумму, не превышающую 1,672 млрд фунтов стерлингов.

Сумма кредита будет использоваться для оплаты до 100 процентов цены договоров для финансирования закупки оборонных материалов и техники, оборудования, передачи технологий или лицензирования, предоставления работ, услуг или других товаров, в частности, нематериальных активов в сфере обороны 

- добавил Мельничук.

Напомним

Великобритания пообещала передать Украине 100 000 дронов до завершения текущего финансового года - в апреле 2026 года. Это в десять раз больше, чем предыдущие объемы поставок.

Павел Башинский

Павел Башинский

ВойнаЭкономика
Великобритания
Денис Шмыгаль
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9