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Єрмак обговорив з Віткоффом переговори з рф та запросив в Україну "побачити ситуацію"
3 червня, 18:45 • 14056 перегляди

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Британія обіцяє передати Україні 100 000 дронів до квітня 2026 року

Київ • УНН

 • 2224 перегляди

Велика Британія пообіцяла Україні 100 000 дронів до квітня 2026 року, що вдесятеро більше, ніж раніше. Також країна завершила відправку 140 000 артилерійських снарядів.

Британія обіцяє передати Україні 100 000 дронів до квітня 2026 року

Велика Британія пообіцяла передати Україні 100 000 дронів до завершення поточного фінансового року - у квітні 2026 року. Це у десять разів більше, ніж попередні обсяги постачань. Про це інформує УНН з посиланням на агенцію Reuters.

Деталі 

Зазначається що у понеділок британський уряд схвалив Стратегічний огляд оборони, в якому міститься заклик до створення більш смертоносної та високотехнологічної армії для протидії новим загрозам, включаючи можливу російську агресію.

Уряд заявив, що пакет безпілотників вартістю 350 мільйонів фунтів стерлінгів (473 мільйони доларів США) є частиною ширшої ініціативи військової підтримки України вартістю 4,5 мільярда фунтів стерлінгів

- йдеться у дописі Reuters.

За даними інформагенції, міністр оборони Великої Британії Джон Хілі оголосить про це під час засідання Контактної групи з питань оборони України, яке відбудеться в Брюсселі за участі 50 держав і пройде у співорганізації з Німеччиною.

Велика Британія посилює підтримку України, передаючи сотні тисяч додаткових дронів цього року та завершуючи важливий етап у постачанні критично необхідних артилерійських боєприпасів

- заявив Хілі напередодні зустрічі.

Окрім постачання дронів, Велика Британія повідомила, що з січня завершила відправку 140 000 артилерійських снарядів до України та витратить додатково 247 мільйонів фунтів стерлінгів цього року на підготовку українських військових.

Нагадаємо

Велика Британія інвестує 2 млрд доларів у будівництво шести заводів для виробництва зброї та боєприпасів. Це частина плану зміцнення обороноздатності країни у відповідь на глобальні загрози.

Велика Британія планує побудувати 12 нових ударних атомних підводних човнів, замінюючи клас Astute. Також обіцяють інвестувати мільярди у ядерні боєголовки.

Британія хоче придбати у США винищувачі, здатні нести ядерні авіабомби02.06.25, 02:28 • 3412 переглядiв

Віта Зеленецька

Віта Зеленецька

ВійнаПолітика
Джон Хілі
Reuters
Брюссель
Велика Британія
Німеччина
Україна
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