Британия обещает передать Украине 100 000 дронов до апреля 2026 года
Киев • УНН
Великобритания пообещала Украине 100 000 дронов до апреля 2026 года, что в десять раз больше, чем раньше. Также страна завершила отправку 140 000 артиллерийских снарядов.
Великобритания пообещала передать Украине 100 000 дронов до завершения текущего финансового года - в апреле 2026 года. Это в десять раз больше, чем предыдущие объемы поставок. Об этом информирует УНН со ссылкой на агентство Reuters.
Детали
Отмечается, что в понедельник британское правительство одобрило Стратегический обзор обороны, в котором содержится призыв к созданию более смертоносной и высокотехнологичной армии для противодействия новым угрозам, включая возможную российскую агрессию.
Правительство заявило, что пакет беспилотников стоимостью 350 миллионов фунтов стерлингов (473 миллиона долларов США) является частью более широкой инициативы военной поддержки Украины стоимостью 4,5 миллиарда фунтов стерлингов
По данным информагентства, министр обороны Великобритании Джон Хили объявит об этом во время заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины, которое состоится в Брюсселе с участием 50 государств и пройдет в соорганизации с Германией.
Великобритания усиливает поддержку Украины, передавая сотни тысяч дополнительных дронов в этом году и завершая важный этап в поставке критически необходимых артиллерийских боеприпасов
Кроме поставки дронов, Великобритания сообщила, что с января завершила отправку 140 000 артиллерийских снарядов в Украину и потратит дополнительно 247 миллионов фунтов стерлингов в этом году на подготовку украинских военных.
Напомним
Великобритания инвестирует 2 млрд долларов в строительство шести заводов для производства оружия и боеприпасов. Это часть плана укрепления обороноспособности страны в ответ на глобальные угрозы.
Великобритания планирует построить 12 новых ударных атомных подводных лодок, заменяя класс Astute. Также обещают инвестировать миллиарды в ядерные боеголовки.
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