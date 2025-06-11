Добровольцы будут помогать сбивать вражеские дроны: правительство утвердило экспериментальный проект

Кабинет министров согласовал предложение Министерства обороны относительно реализации в течение действия военного положения, но не дольше двух лет, экспериментального проекта по усилению противовоздушной обороны территории Украины путем привлечения групп противовоздушной обороны. Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук в Telegram, передает УНН.

Детали

Как сообщил Мельничук, правительство согласовало предложение Министерства обороны относительно реализации в течение действия военного положения, но не дольше двух лет, экспериментального проекта по усилению противовоздушной обороны территории Украины путем привлечения групп противовоздушной обороны.

Утвержден порядок реализации экспериментального проекта. Экспериментальный проект направлен на усиление противовоздушной защиты территории Украины путем привлечения членов военизированных формирований и добровольческих формирований территориальных громад Сил территориальной обороны Вооруженных Сил Украины, имеющих соответствующие летные навыки и/или квалификацию, во время защиты от угроз с воздуха войск государства-агрессора с использованием ударных беспилотных летательных аппаратов или пилотируемых воздушных судов во время действия правового режима военного положения - сообщил Мельничук.

Дополнение

Народный депутат Алексей Гончаренко опубликовал соответствующий порядок, по которому координатором этого проекта является Минобороны и Минцифры.

Отмечается, что участниками проекта являются Вооруженные силы Украины, военные администрации и добровольческие формирования теробороны. Реализовывать проект планируется за счет средств госбюджета, местных бюджетов, за счет пожертвований на платформе "United24".

Группа противовоздушной защиты является подразделением, которое образуется командиром ДФТГ, по согласованию с командованием соответствующей части Сил ТРО по территориальному принципу. Также инициировать группы противовоздушной защиты могут военные администрации из числа лиц, не подлежащих призыву на военную службу во время мобилизации и прошедших соответствующую подготовку.

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Такие группы будут подчиняться соответствующей части Сил ТРО по территориальному принципу, а по вопросам выполнения задач по противовоздушной обороне - командованию Воздушных сил ВСУ.

В случае включения лиц в противовоздушную защиту, с ним заключается контракт, в котором обязательно вносится условие о запрете направления указанного лица к выполнению боевых или других задач, не связанных с противовоздушной защитой.

Обеспечивать группы противовоздушной защиты оружием, боеприпасами, техникой будут военные части Сил ТРО, или Воздушные силы ВСУ.

Члены таких групп во время выполнения задач могут использовать собственные транспортные средства, а также охотничье или стрелковое оружие, а также другие виды вооружения на боеприпасы.

Также они будут иметь право использовать собственные дроны и РЭБы для выявления, сопровождения, оповещения и нейтрализации вражеских дронов.

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Группы противовоздушной обороны имеют право:

получать от органов военного управления информацию об осуществлении ударов с воздуха государством-агрессором с использованием, в частности, информации о радиолокационном и другом выявлении воздушных целей;

получать от органов военного управления методические рекомендации;

получать и использовать оружие, боеприпасы, взрывчатые материалы, военную технику и топливо.

Кроме того, они обязаны:

во время участия в подготовке и выполнении задач противовоздушной обороны выполнять положения уставов ВСУ;

находясь на боевом дежурстве, быть постоянно готовыми к выполнению задач по противовоздушной обороне, выполнять требования командования;

предоставлять информацию командованию Воздушных сил о готовности и результатах боевой работы;

привлекать к противовоздушной обороне все возможные ресурсы и средства, не запрещенные законодательством.

На членов групп будут распространяться гарантии социальной защиты, в частности, сохранение заработной платы во время выполнения боевых задач, а также в случае гибели члена группы во время выполнения задания, члены их семей будут иметь право на получение единовременной денежной помощи.

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Кроме того, членам групп будут выплачивать по 100 тыс. гривен в расчете на месяц пропорционально времени участия в мероприятиях противовоздушной обороны. Учет участия в мероприятиях противовоздушной обороны ведется руководителем группы, который ежемесячно готовит сводный отчет о результатах деятельности группы, в котором указывается состав группы, количество проведения дежурств, количество и характер задокументированных воздушных угроз, примененные средства, результаты действий.

Такой отчет подается в воинскую часть Сил ТРО ВСУ.

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