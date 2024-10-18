Пропаганда рф поширює фейк від імені UNITED24 про нібито залучення польських військових до роботи у ТЦК
Київ • УНН
російська пропаганда розповсюджує фейкове відео від імені UNITED24 про плани України залучити польських військових до ТЦК. Центр протидії дезінформації спростував цю інформацію як неправдиву.
російська пропаганда поширює фейкове відео від імені платформи UNITED24 з твердженням, нібито Україна у грудні 2024 року планує залучити до роботи у ТЦК та СП польських військових. Про це повідомляє Центр протидії дезінформації, пише УНН.
Ворожа пропаганда поширює фейкове відео від імені платформи UNITED24 з твердженням, нібито Україна у грудні 2024 року планує залучити до роботи у ТЦК та СП польських військових. Верифікувавши інформацію в UNITED24, Центр повідомляє, що платформа такого контенту не створювала й не поширювала. Інформація про залучення польських військових до роботи у ТЦК та СП також є неправдиво,
Зазначається, що метою цієї брехні є створення напруженості між українським та польським народами і дискредитація співпраці між Україною та її партнерами. Це вже не перше фейкове відео російських пропагандистів, спрямоване на створення напруженості з Польщею, наголосили в ЦПД.
Центр протидії дезінформації спростував чутки про плани України з відновлення ядерної зброї17.10.24, 18:58 • 21364 перегляди