Пропаганда рф распространяет фейк от имени UNITED24 о якобы привлечении польских военных к работе в ТЦК

российская пропаганда распространяет фейковое видео от имени платформы UNITED24 с утверждением, якобы Украина в декабре 2024 года планирует привлечь к работе в ТЦК и СП польских военных. Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации, пишет УНН.

Вражеская пропаганда распространяет фейковое видео от имени платформы UNITED24 с утверждением, что Украина в декабре 2024 года планирует привлечь к работе в ТЦК и СП польских военных. Верифицировав информацию в UNITED24, Центр сообщает, что платформа такого контента не создавала и не распространяла. Информация о привлечении польских военных к работе в ТЦК и СП также является ложной, - говорится в сообщении.

Отмечается, что целью этой лжи является создание напряженности между украинским и польским народами и дискредитация сотрудничества между Украиной и ее партнерами. Это уже не первое фейковое видео российских пропагандистов, направленное на создание напряженности с Польшей, отметили в ЦПД.

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