Пропаганда рф распространяет фейк от имени UNITED24 о якобы привлечении польских военных к работе в ТЦК
Киев • УНН
российская пропаганда распространяет фейковое видео от имени UNITED24 о планах Украины привлечь польских военных к ТЦК. Центр противодействия дезинформации опроверг эту информацию как ложную.
российская пропаганда распространяет фейковое видео от имени платформы UNITED24 с утверждением, якобы Украина в декабре 2024 года планирует привлечь к работе в ТЦК и СП польских военных. Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации, пишет УНН.
Вражеская пропаганда распространяет фейковое видео от имени платформы UNITED24 с утверждением, что Украина в декабре 2024 года планирует привлечь к работе в ТЦК и СП польских военных. Верифицировав информацию в UNITED24, Центр сообщает, что платформа такого контента не создавала и не распространяла. Информация о привлечении польских военных к работе в ТЦК и СП также является ложной,
Отмечается, что целью этой лжи является создание напряженности между украинским и польским народами и дискредитация сотрудничества между Украиной и ее партнерами. Это уже не первое фейковое видео российских пропагандистов, направленное на создание напряженности с Польшей, отметили в ЦПД.
Центр противодействия дезинформации опроверг слухи о планах Украины по восстановлению ядерного оружия17 октября 2024, 15:58 • 14271 просмотр