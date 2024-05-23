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Lego випустив набори конструкторів пам'яток України, щоб зібрати кошти на відновлення пошкодженої школи

Lego випустив набори конструкторів пам'яток України, щоб зібрати кошти на відновлення пошкодженої школи

Київ • УНН

 • 62190 перегляди

Компанія Lego випустила конструктори архітектурних пам'яток України, щоб зібрати кошти на відбудову гімназії в Дніпропетровській області, яка постраждала від російського ракетного удару, причому конструктори вручаються в якості призів за пожертвування від 24 доларів США.

Lego випустив конструктори архітектурних пам’яток України, щоб зібрати кошти на відбудову гімназії в Дніпропетровській області, що зазнала руйнувань від ракетного удару рф. Про це повідомляє UNITED24, передає УНН.

Деталі

Ерік Лоу та Марк Сегеді зі США, Даніель Зайдль з Німеччини, Мацей Коцот із Польщі та Олександр Єрмолаєв з України об'єднали свої зусилля, щоб відтворити символи історії та культури у вигляді ексклюзивного конструктору.

Відтак, з LEGO було створено Київські Золоті ворота, Бахчисарайський Ханський палац, Підгорецький замок, Одеський національний академічний театр опери та балету та Миколаївська астрономічна обсерваторія.

Ці конструктори неможливо купити, але можна виграти!

За внесок від $24 на відбудову Великокостромської гімназії в Дніпропетровській області, що зазнала руйнувань від ракетного удару рф.

Кожен має шанс стати власником одного з 15 унікальних конструкторів - по три кожного виду.

Армія рф протягом дня била по Нікопольщині з артилерії і дронів: пошкоджені багатоповерхівки, гімназія, вантажівки02.05.24, 19:16 • 19943 перегляди

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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