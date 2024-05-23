Lego выпустил наборы конструкторов памятников Украины, чтобы собрать средства на восстановление поврежденной школы

Lego выпустил конструкторы архитектурных памятников Украины, чтобы собрать средства на восстановление гимназии в Днепропетровской области, подвергшейся разрушениям от ракетного удара рф. Об этом сообщает UNITED24, передает УНН.

Детали

Эрик Лоу и Марк Сегеди из США, Даниэль Зайдль из Германии, Мацей Коцот из Польши и Александр Ермолаев из Украины объединили свои усилия, чтобы воссоздать символы истории и культуры в виде эксклюзивного конструктора.

Следовательно, из LEGO были созданы Киевские Золотые ворота, Бахчисарайский Ханский дворец, Подгорецкий замок, Одесский национальный академический театр оперы и балета и Николаевская астрономическая обсерватория.

Эти конструкторы невозможно купить, но можно выиграть!

За взнос от $24 на восстановление Великокостромской гимназии в Днепропетровской области, подвергшейся разрушениям от ракетного удара рф.

Каждый имеет шанс стать владельцем одного из 15 уникальных конструкторов - по три каждого вида.

Армия рф в течение дня била по Никопольщине из артиллерии и дронов: повреждены многоэтажки, гимназия, грузовики