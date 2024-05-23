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Lego выпустил наборы конструкторов памятников Украины, чтобы собрать средства на восстановление поврежденной школы
Компания Lego выпустила конструкторы архитектурных памятников Украины, чтобы собрать средства на восстановление гимназии в Днепропетровской области, пострадавшей от российского ракетного удара, причем конструкторы вручаются в качестве призов за пожертвования от 24 долларов США.
За сутки рф нанесла 4 ракетных удара, 37 авиаударов, 376 атак беспилотников-камикадзе
С начала суток произошло 121 боевое столкновение, во время которых российские оккупанты нанесли 4 ракетных удара, 37 авиационных ударов с применением 47 беспилотников и 376 ударов беспилотниками-камикадзе по украинским позициям.
Тактическая авиация противника действует в Азовском море
В акватории Азовского моря зафиксирована активность вражеской тактической авиации, сообщают в Воздушных Силах Вооруженных Сил Украины.
За день рф осуществила 30 обстрелов Сумской области: зафиксировано 139 взрывов
российские войска 30 раз открывали огонь в приграничных районах и населенных пунктах Сумской области. Было зафиксировано 139 взрывов.
ЕСПЧ завтра примет решение по делу "Саакашвили против Грузии"
Бывший президент Грузии Михеил Саакашвили заявляет о политических преследованиях по уголовным делам против него, утверждая о нарушении его права на защиту и беспристрастности судей, обращаясь в Европейский суд по правам человека.
В рф фигурантов политических дел стали чаще отправлять на принудительное лечение
В россии количество фигурантов политических дел, отправленных на принудительное психиатрическое лечение, резко возросло: в 2023 году было отправлено 25 человек по сравнению с 3 лицами в год до 2020 года.
Зеленский планирует присоединиться к мероприятиям "Дня Д" во Франции и встрече G7 в Италии - Politico
Президент Украины Владимир Зеленский планирует принять участие в праздновании Дня высадки во Франции и саммите G7 в Италии в следующем месяце, чтобы обратиться к Западу за военной поддержкой, потребовать конфискации российских активов для финансирования обороны Украины.
В оккупированной Евпатории уже пятый день отсутствует водоснабжение: почему
Оккупированный город Евпатория в Крыму уже пятый день остается без водоснабжения, что привело к дефициту воды.
Это укрепит не только Украину, но и весь европейский периметр: Зеленский о военной поддержке от Швеции
Швеция предоставит Украине 7 миллиардов долларов военной помощи в течение следующих 3 лет для укрепления европейской безопасности от российской агрессии.
После реакции Запада: правительство рф убрало с сайта документ по изменению морских границ с Литвой и Финляндией
На фоне реакции стран Балтии, у россии удалили проект документ, который предлагал в одностороннем порядке изменить свои морские границы с Литвой и Финляндией в Балтийском море.