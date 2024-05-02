Армия рф в течение дня била по Никопольщине из артиллерии и дронов: повреждены многоэтажки, гимназия, грузовики

Сегодня россияне били по Никопольщине из тяжелой артиллерии и дронов-камикадзе. В самом городе и селах района повреждены многоэтажки, частные дома, хозяйственная постройка, гимназия, предприятие, грузовики и мопед. Об этом сообщает председатель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает УНН.

Детали

Как сообщил Лысак, армейцы рф в течение дня били по Никопольщине из тяжелой артиллерии и дронов-камикадзе.

"Под вражеский удар попали Никополь, Марганецкая, Мировская, Покровская сельская громады. Изуродованы 3 многоэтажки, и столько же частных домов, хозяйственная постройка. Повреждены гимназия и предприятие. Побиты 4 грузовика, мопед. Загорелось легковое авто. Пожар спасатели потушили. Зацепило и линию электропередач", - сообщил Лысак.

Он подчеркнул, что обошлось без жертв.

Напомним

В Днепропетровской области российские войска с ночи атаковали Никопольщину из тяжелой артиллерии, РСЗО и беспилотниками-камикадзе, повредив жилые и административное здания, сельскохозяйственную фирму и микроавтобус.