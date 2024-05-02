Нікополь та дві громади на Дніпропетровщині ворог з ночі атакував з артилерії, РСЗВ та дронами

У Дніпропетровській області російські війська з ночі атакували Нікопольщину з важкої артилерії, РСЗВ та безпілотниками-камікадзе, пошкодивши житлові та адміністративну будівлі, сільськогосподарську фірму та мікроавтобус, повідомив у четвер голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, пише УНН.

Від вечора й до самого ранку агресор тероризував Нікопольщину. Три рази обстріляв район з важкої артилерії і РСЗВ. І 9 - атакував дронами-камікадзе. Поцілив по райцентру, Марганецькій та Мирівській громадах - написав Лисак у Telegram.

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З його слів, пошкоджені двоповерховий житловий будинок, адмінбудівля, агрофірма, мікроавтобус. Обстеження територій триває. Наслідки ворожих ударів уточнюються.

Армійці рф вдарили 10 дронами-камікадзе по Нікопольщині: пошкоджені будинки, медзаклад, інфраструктура - ОВА