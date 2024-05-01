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Армійці рф вдарили 10 дронами-камікадзе по Нікопольщині: пошкоджені будинки, медзаклад, інфраструктура - ОВА

Армійці рф вдарили 10 дронами-камікадзе по Нікопольщині: пошкоджені будинки, медзаклад, інфраструктура - ОВА

Київ • УНН

 • 24286 перегляди

Сьогодні росіяни атакували Нікопольський район, застосувавши 10 безпілотників-камікадзе та важку артилерію, пошкодивши житлові будинки, медичний заклад, інфраструктуру та спричинивши поранення.

Сьогодні росіяни вдарили по Нікопольщині 10 дронами-камікадзе, а також завдав три атаки з важкої артилерії. У Нікополі постраждали люди, медзаклад, будинки та внаслідок атаки згоріла автівка. У Мирівській та Марганецькій громадах пошкоджено будинок та лінію електропередач. Про це повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає УНН.

Окрім Нікополя, де через ворога постраждали люди, від обстрілів протягом дня потерпали й Мирівська та Марганецька громади. Там минулося без поранених і загиблих. Але снарядами понівечило приватну оселю та лінію електропередач.

- повідомив Лисак.

Деталі

Він уточнив, що внаслідок ударів по Нікополю, окрім медзакладу та будинків, постраждали ще 2 інфраструктурні об’єкти, а також автівка, яка була знищена вогнем.

Загалом, росіяни вдарили по Нікопольщині 10 дронами-камікадзе. Пережили місцеві також 3 атаки важкою артилерією.

- додав Лисак.

Нагадаємо

У Нікополі Дніпропетровської області четверо людей зазнали поранення внаслідок ворожого артобстрілу та удару дроном-камікадзе. Пошкоджені кілька відділень місцевої лікарні, школа, спортивний майданчик і житлові будинки.

Павло Башинський

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