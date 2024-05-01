росіяни вдарили дроном та з артилерії по Нікополю: є постраждалі, пошкоджена лікарня
Київ • УНН
В Нікополі, Дніпропетровська область, чотири людини отримали поранення внаслідок ударів російської артилерії і дрона-камікадзе. Були пошкоджені лікарня, школа, спортивний майданчик і житлові будинки.
У Нікополі Дніпропетровської області четверо людей отримали поранення внаслідок ворожого артобстрілу та удару дроном-камікадзе. Пошкоджені кілька відділень місцевої лікарні, школа, спортивний майданчик і житлові будинки. Про це у середу повідомив голова ОВА Сергій Лисак, передає УНН.
У Нікополі – вже четверо постраждалих. Від артобстрілу та удару дроном-камікадзе. Ушпиталені 47-річний чоловік і 27-річна жінка. Вони – в стані середньої тяжкості. Також поранені чоловік 44 років та жінка – 43-х. Їм надали необхідну медичну допомогу. Оговтуватися будуть вдома
За його словами, внаслідок атаки рф пошкоджені кілька відділень місцевої лікарні й "швидка". Також зазнали руйнувань школа і спортивний майданчик. Побиті 7 приватних будинків та 6 господарських споруд.
Крім того, зачепило опори вуличного освітлення і лінії електропередач.
Також через російський обстріл зайнялося авто. Пожежу рятувальники вже приборкали, додав Лисак.
Кількість поранених через удар рф по Золочеву на Харківщині зросла до шести: травмувався 11-річний хлопчик01.05.24, 14:38 • 14248 переглядiв