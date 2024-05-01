росіяни вдарили дроном та з артилерії по Нікополю: є постраждалі, пошкоджена лікарня

ukenru
19:41 • 30168 перегляди

Україна перейде на літній час 30 березня: годинники переведуть на годину вперед

17:57 • 76689 перегляди

Україна хоче внести зміни до нової угоди з США. ЗМІ розкрили деталі

17:57 • 105127 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

16:38 • 108217 перегляди

Зʼясовуємо, хто ця особа: у МЗС відреагували на інформацію, що нападник в Амстердамі виявився українцем

29 березня, 14:28 • 219094 перегляди

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 10:47 • 152421 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

29 березня, 09:57 • 143485 перегляди

Часткове сонячне затемнення: з'явилася трансляція

Ексклюзив
29 березня, 07:30 • 131405 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

29 березня, 04:30 • 121401 перегляди

День обізнаності про оніхектомію та День зарплати наперед: що ще відзначають 29 березня

28 березня, 20:29 • 112760 перегляди

Україна отримає 400 млн доларів від МВФ: виконавча рада затвердила перегляд

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+8°
2.7 м/с
67 %
749 мм
Ясно, опадів не очікується в найближчі 2 години
Популярнi новини
Україна завершує опалювальний сезон та вже почала підготовку до наступного - віцепрем'єр

Україна завершує опалювальний сезон та вже почала підготовку до наступного - віцепрем'єр

29 березня, 12:10 • 144120 перегляди
Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

29 березня, 13:11 • 118906 перегляди
У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

29 березня, 13:12 • 124576 перегляди
"Можна скільки завгодно говорити у США, що "припинення вогню працює", заперечуючи реальність": керівник ЦПД висловився про атаки рф

"Можна скільки завгодно говорити у США, що "припинення вогню працює", заперечуючи реальність": керівник ЦПД висловився про атаки рф

29 березня, 14:13 • 130066 перегляди
На фронті 143 бойових зіткнення: на Покровському напрямку окупанти здійснили 58 атак

На фронті 143 бойових зіткнення: на Покровському напрямку окупанти здійснили 58 атак

14:45 • 105632 перегляди
Публікації
Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 219083 перегляди
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 378566 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 436522 перегляди
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 445251 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 354974 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

17:57 • 105126 перегляди
У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

29 березня, 13:12 • 124576 перегляди
Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

29 березня, 13:11 • 118906 перегляди
Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

28 березня, 18:04 • 96648 перегляди
Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

28 березня, 16:29 • 106628 перегляди
Актуальне
росіяни вдарили дроном та з артилерії по Нікополю: є постраждалі, пошкоджена лікарня

росіяни вдарили дроном та з артилерії по Нікополю: є постраждалі, пошкоджена лікарня

Київ • УНН

 • 15248 перегляди

В Нікополі, Дніпропетровська область, чотири людини отримали поранення внаслідок ударів російської артилерії і дрона-камікадзе. Були пошкоджені лікарня, школа, спортивний майданчик і житлові будинки.

У Нікополі Дніпропетровської області четверо людей отримали поранення внаслідок ворожого артобстрілу та удару дроном-камікадзе. Пошкоджені кілька відділень місцевої лікарні, школа, спортивний майданчик і житлові будинки. Про це у середу повідомив голова ОВА Сергій Лисак, передає УНН

У Нікополі – вже четверо постраждалих. Від артобстрілу та удару дроном-камікадзе.  Ушпиталені 47-річний чоловік і 27-річна жінка. Вони – в стані середньої тяжкості. Також поранені чоловік 44 років та жінка – 43-х. Їм надали необхідну медичну допомогу. Оговтуватися будуть вдома

- написав Лисак у Telegram.

За його словами, внаслідок атаки рф пошкоджені кілька відділень місцевої лікарні й "швидка". Також зазнали руйнувань школа і спортивний майданчик. Побиті 7 приватних будинків та 6 господарських споруд. 

Крім того, зачепило опори вуличного освітлення і лінії електропередач. 

Також через російський обстріл зайнялося авто. Пожежу рятувальники вже приборкали, додав Лисак. 

Кількість поранених через удар рф по Золочеву на Харківщині зросла до шести: травмувався 11-річний хлопчик01.05.24, 14:38 • 14248 переглядiв

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

Війна
telegramTelegram
nikopol-ukrainaНікополь, Україна
Tesla
$263.83
Brent
$72.45
Bitcoin
$82,683.60
S&P 500
$5,584.28
Газ TTF
$40.59
Золото
$3,126.80
Ethereum
$1,827.47