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Кількість поранених через удар рф по Золочеву на Харківщині зросла до шести: травмувався 11-річний хлопчик

Київ • УНН

 • 14248 перегляди

Шестеро людей, у тому числі 11-річний хлопчик, були поранені в результаті російського авіаудару по Золочеву в Харківській області. Чоловік і його 38-річна дочка загинули.

У Харківській області кількість поранених внаслідок сьогоденного російського авіаудару  по Золочеву зросла до 6 людей, серед яких 11-річний хлопчик.  Про це у середу повідомила Харківська обласна прокуратура, передає УНН

Кількість поранених зросла до 6 людей. Серед них четверо цивільних чоловіків, одна жінка та 11-річний хлопчик

- йдеться у повідомленні прокуратури у Telegram. 

Як зазначається, у дитини струс головного мозку, гостра реакція на стрес. Хлопця доставили до лікарні.

Доповнення 

Внаслідок ворожого удару з авіації по Золочеву загинули чоловік та його 38-річна донька. За попередніми даними, росіяни вдарили по населеному пункту трьома плануючими боєприпасами. 

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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