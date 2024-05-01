Кількість поранених через удар рф по Золочеву на Харківщині зросла до шести: травмувався 11-річний хлопчик
Київ • УНН
Шестеро людей, у тому числі 11-річний хлопчик, були поранені в результаті російського авіаудару по Золочеву в Харківській області. Чоловік і його 38-річна дочка загинули.
У Харківській області кількість поранених внаслідок сьогоденного російського авіаудару по Золочеву зросла до 6 людей, серед яких 11-річний хлопчик. Про це у середу повідомила Харківська обласна прокуратура, передає УНН.
Кількість поранених зросла до 6 людей. Серед них четверо цивільних чоловіків, одна жінка та 11-річний хлопчик
Як зазначається, у дитини струс головного мозку, гостра реакція на стрес. Хлопця доставили до лікарні.
Доповнення
Внаслідок ворожого удару з авіації по Золочеву загинули чоловік та його 38-річна донька. За попередніми даними, росіяни вдарили по населеному пункту трьома плануючими боєприпасами.