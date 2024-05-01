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Количество раненых из-за удара рф по Золочеву на Харьковщине возросло до шести: травмировался 11-летний мальчик
Шесть человек, в том числе 11-летний мальчик, были ранены в результате российского авиаудара по Золочеву в Харьковской области. Мужчина и его 38-летняя дочь погибли.
ГСЧС: пожаров в церквях в этом году стало меньше
В 2024 году количество пожаров в культовых сооружениях и местах проведения мероприятий уменьшилось вдвое - до 12 по сравнению с 24 инцидентами, зафиксированными за тот же период в 2023 году.
Поддержка в США запрета импорта обогащенного урана из рф является сигналом другим странам относительно сотрудничества с россиянами - Минэнерго
Запрет США на импорт обогащенного урана из россии является историческим решением, которое поможет США развивать свою урановую промышленность и ядерную энергетику, а также даст сигнал другим странам, что сотрудничество с Россией ослабит их ядерную отрасль.
Из Донецкой области эвакуировали почти всех детей - ОВА
По словам главы Донецкой областной военной администрации, почти все дети были эвакуированы из Донецкой области, лишь несколько из них остались в Торецкой и Кураховской громадах.
В Турции задержали 41 человека по подозрению в связях с "Исламским государством"
Турецкие власти задержали 41 человека по подозрению в связях с "Исламским государством" в рамках широкомасштабной операции в 12 провинциях.
Голосование за или против отставки Сольского ожидается на пленарной неделе: что говорят игроки агрорынка
Голосование за отставку министра аграрной политики Николая Сольского ожидается на следующей пленарной неделе. Впрочем игроки аграрного рынка выразили поддержку Сольскому, положительно оценив его деятельность.
В ЦСК объяснили, какие мужчины будут иметь доступ к консульским услугам
Мужчины призывного возраста, которые обновили свои данные в соответствии с законодательством, будут иметь доступ к консульским услугам, тогда как прием новых обращений от этой категории будет временно приостановлен.
Южная Корея обсуждает присоединение к части оборонного пакта AUKUS с США, Британией и Австралией
Южная Корея провела переговоры о присоединении ко второму этапу оборонного пакта AUKUS, направленного на обмен военными технологиями, с возможностью предоставления своих оборонных, научных и технологических возможностей.
Будут судить чиновника запорожского ТЦК, который безосновательно изъял у предприятия машины на 11 млн гривен
Чиновника Центрального объединенного районного территориального центра комплектования и социальной поддержки Запорожья подозревают в том, что он безосновательно изъял у компании автомобили стоимостью 11 млн грн. Он предстанет перед судом за превышение служебных полномочий в условиях военного положения.
В ЕС осудили насилие против протестующих в Грузии
Главный дипломат ЕС Жозеп Боррель решительно осудил насилие против мирных демонстрантов в Грузии, которые были жестоко разогнаны спецподразделениями во время протеста против закона об "иностранных агентах".