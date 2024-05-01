Количество раненых из-за удара рф по Золочеву на Харьковщине возросло до шести: травмировался 11-летний мальчик

В Харьковской области количество раненых в результате сегодняшнего российского авиаудара по Золочеву возросло до 6 человек, среди которых 11-летний мальчик. Об этом в среду сообщила Харьковская областная прокуратура, передает УНН.

Количество раненых возросло до 6 человек. Среди них четверо гражданских мужчин, одна женщина и 11-летний мальчик - говорится в сообщении прокуратуры в Telegram.

Как отмечается, у ребенка сотрясение головного мозга, острая реакция на стресс. Парня доставили в больницу.

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В результате вражеского удара с авиации по Золочеву погибли мужчина и его 38-летняя дочь. По предварительным данным, россияне ударили по населенному пункту тремя планирующими боеприпасами.