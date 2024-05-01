Авіаудар рф по Золочеву на Харківщині: загинув чоловік з донькою, п'ятеро поранених
Київ • УНН
Російський авіаудар по Золочеву Харківської області вбив чоловіка та його 38-річну доньку, поранив ще п'ятьох, а також завдав значної шкоди будівлям і транспортним засобам.
Внаслідок ворожого удару з авіації по Золочеву Харківської області загинули чоловік та його 38-річна донька, ще пʼять людей отримали поранення. За попередніми даними, росіяни вдарили по населеному пункту трьома плануючими боєприпасами. Про це у середу повідомляє Офіс Генерального прокурора, передає УНН.
За даними слідства, 1 травня збройні сили рф завдали удари з авіації по центру селища Золочів Богодухівського району. Загинули чоловік та його 38-річна донька. Вони перебували в одному автомобілі
Також повідомляється, що наразі відомо про пʼятьох поранених.
Внаслідок ворожої атаки пошкоджено адміністративні будівлі, приватні житлові будинки. Знищено щонайменше 20 автівок.
За попередніми даними, росіяни вдарили по населеному пункту трьома УМПБ Д30-СН (уніфікований міжвидовий плануючий боєприпас, калібр 30 см).
За процесуального керівництва Богодухівської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).
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