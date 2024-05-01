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Внаслідок обстрілу Харкова постраждало 13 приватних будинків – Терехов

Внаслідок обстрілу Харкова постраждало 13 приватних будинків – Терехов

Київ • УНН

 • 35732 перегляди

Росіяни обстріляли передмістя Харкова, пошкодивши 13 приватних будинків, але жертв серед мирного населення немає.

Вранці росіяни випустили 2 КАБи по Харкову. Постраждало 13 приватних будинків, на щастя жертв серед цивільного населення немає. Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов у ефірі телемарафону, передає УНН. 

росіяни вдарили по передмісті Харкова, постраждало 13 приватних будинків, на щастя ніхто із людей не постраждав. Це були 2 КАБи, які прилетіли вранці. Перший КАБ влучив по лісосмузі, а другий прилетів по житловим будинкам і є руйнування

 - сказав Терехов. 

Він зазначив, що зараз на місцях працюють комунальні служби, щоб усунути все те, що зробили росіяни.

Нагадаємо

У Харкові під час останньої атаки російських військ було пошкоджено цивільну інфраструктуру в Київському районі, а між селами Липці та Веселе в області було три удари ворожих КАБів 

Ірина Колеснік

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