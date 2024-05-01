В результате обстрела Харькова пострадало 13 частных домов - Терехов

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Россияне обстреляли пригород Харькова, повредив 13 частных домов, но жертв среди мирного населения нет.
СБУ сообщила о подозрении главе Запорожской епархии УПЦ (МП) митрополиту Луке
Служба безопасности Украины сообщила о подозрении управляющему Запорожской епархией УПЦ (МП) митрополиту Луке за разжигание религиозной вражды и подрыв государственной безопасности в пользу страны-агрессора.
Удар рф по Одессе 29 апреля: количество погибших увеличилось до шести
Шесть человек погибли в результате ракетного удара, нанесенного россией по Одессе 29 апреля.
Партизаны разведали нефтебазу в Ростове, которая обеспечивает российские войска - "АТЕШ"
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Вице-премьер-министр Украины призывает партнеров из ЕС принять переговорные рамки для Украины на пути к вступлению в ЕС в июне, ссылаясь на реформы в сфере верховенства права, борьбы с коррупцией и конкурентной рыночной экономики.
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Согласно новому отчету британской разведки, коррупция уже давно поразила министерство обороны россии и была одним из факторов низкой эффективности россии, особенно в начале войны в Украине.
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Непальские наемники массово дезертируют из российской армии из-за невыплаты обещанных денег, жестокого обращения со стороны командиров и огромных потерь в "мясных атаках".
Великобритания отправила первого мигранта в Руанду по программе добровольной депортации - СМИ
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