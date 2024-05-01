В результате обстрела Харькова пострадало 13 частных домов - Терехов

Утром россияне выпустили 2 КАБа по Харькову. Пострадало 13 частных домов, к счастью жертв среди гражданского населения нет. Об этом сообщил городской голова Харькова Игорь Терехов в эфире телемарафона, передает УНН.

россияне ударили по пригороду Харькова, пострадало 13 частных домов, к счастью никто из людей не пострадал. Это были 2 КАБа, которые прилетели утром. Первый КАБ попал по лесополосе, а второй прилетел по жилым домам и есть разрушения - сказал Терехов.

Он отметил, что сейчас на местах работают коммунальные службы, чтобы устранить все то, что сделали россияне.

Напомним,

В Харькове во время последней атаки российских войск была повреждена гражданская инфраструктура в Киевском райони, а между селами Липцы и Веселое в области было три удара вражеских КАБов