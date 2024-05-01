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У Харкові ворог вдарив по цивільній інфраструктурі, є пошкодження

Київ • УНН

 • 15358 перегляди

Під час останнього ворожого обстрілу Харкова було пошкоджено цивільну інфраструктуру в Київському районі, а між селами Липці та Веселе сталося три атаки ворожих КАБів, про жертви не повідомлялося.

У Харкові під час останньої атаки російських військ було пошкоджено цивільну інфраструктуру в Київському районі, а між селами Липці та Веселе в області було три удари ворожих КАБів, повідомив у середу голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, пише УНН.

Під час останнього ворожого обстрілу Харкова влучання зафіксовано в Київському районі міста. Пошкоджена цивільна інфраструктура. Без постраждалих. Інформація оновлюється

- написав Синєгубов у Telegram.

Також о 10:30, зі слів голови ОВА, "було три ворожих удара КАБами між селами Липці та Веселе". Попередньо без травмованих, додав він.

росіяни вдарили КАБами по цивільній автівці та будинку на Харківщині: є загиблі01.05.24, 10:59 • 16482 перегляди

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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