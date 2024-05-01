У Харкові ворог вдарив по цивільній інфраструктурі, є пошкодження
Київ • УНН
Під час останнього ворожого обстрілу Харкова було пошкоджено цивільну інфраструктуру в Київському районі, а між селами Липці та Веселе сталося три атаки ворожих КАБів, про жертви не повідомлялося.
У Харкові під час останньої атаки російських військ було пошкоджено цивільну інфраструктуру в Київському районі, а між селами Липці та Веселе в області було три удари ворожих КАБів, повідомив у середу голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, пише УНН.
Під час останнього ворожого обстрілу Харкова влучання зафіксовано в Київському районі міста. Пошкоджена цивільна інфраструктура. Без постраждалих. Інформація оновлюється
Також о 10:30, зі слів голови ОВА, "було три ворожих удара КАБами між селами Липці та Веселе". Попередньо без травмованих, додав він.
росіяни вдарили КАБами по цивільній автівці та будинку на Харківщині: є загиблі01.05.24, 10:59 • 16482 перегляди