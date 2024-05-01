В Харькове враг ударил по гражданской инфраструктуре, есть повреждения

В Харькове во время последней атаки российских войск была повреждена гражданская инфраструктура в Киевском районе, а между селами Липцы и Веселое в области было три удара вражеских КАБов, сообщил в среду глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, пишет УНН.

Во время последнего вражеского обстрела Харькова попадание зафиксировано в Киевском районе города. Повреждена гражданская инфраструктура. Без пострадавших. Информация обновляется - написал Синегубов в Telegram.

Также в 10:30, по словам главы ОВА, "было три вражеских удара КАБами между селами Липцы и Веселое". Предварительно без травмированных, добавил он.

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