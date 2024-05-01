россияне ударили КАБами по гражданской машине и дому в Харьковской области: есть погибшие

В селе Золочев Харьковской области в результате вражеского обстрела погибли мужчина и женщина, которые находились в гражданском автомобиле, а двое пожилых людей получили ранения, сообщил в среду глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, пишет УНН.

Оккупанты обстреляли гражданскую машину и дом - есть погибшие. Сегодня в 10:00 россияне нанесли удары КАБами по автомобилю и частному дому в поселке Золочев Богодуховского района. В результате обстрела погибли гражданский мужчина и женщина, которые находились в машине. Также вспыхнули еще три машины, которые были недалеко от места попадания - пострадали 77-летний мужчина и женщина 74 лет.