В Харькове слышали взрыв, мэр предупреждает об угрозе повторных атак

Дефицит электроэнергии сохраняется во время вечернего пика, ограничения до сих пор в двух областях - Укрэнерго

Потребление электроэнергии почти на том же уровне, с дефицитом в вечерние пиковые часы и профицитом днем благодаря активной работе солнечных и ветровых электростанций, тогда как в Харьковской и Криворожской областях сохраняются ограничения из-за повреждений, вызванных российскими обстрелами.