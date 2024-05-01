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"Дело министра Сольского": НАБУ призвали озвучить судьбу АТОвцев, которые получили землю, якобы принадлежавшую НААНЭксклюзив
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В Харькове слышали взрыв, мэр предупреждает об угрозе повторных атак
В Харькове 1 мая произошел взрыв, мэр города предупредил об угрозе повторных вражеских атак и призвал к осторожности.
В Грузии задержали более 60 участников акции против "закона об иноагентах"
Более 60 протестующих были задержаны и 6 полицейских получили ранения во время митинга против закона об "иностранных агентах" в Тбилиси. Полиция применила слезоточивый газ, водометы и резиновые пули для разгона демонстрантов.
В Индонезии эвакуировали тысячи людей и отменили авиарейсы из-за нового извержения вулкана Руанг
Тысячи людей эвакуированы и отменены авиарейсы в Индонезии из-за нового извержения вулкана Руанг, что вызвало густые облака пепла высотой более 5 км.
Дефицит электроэнергии сохраняется во время вечернего пика, ограничения до сих пор в двух областях - Укрэнерго
Потребление электроэнергии почти на том же уровне, с дефицитом в вечерние пиковые часы и профицитом днем благодаря активной работе солнечных и ветровых электростанций, тогда как в Харьковской и Криворожской областях сохраняются ограничения из-за повреждений, вызванных российскими обстрелами.
"Дело министра Сольского": НАБУ призвали озвучить судьбу АТОвцев, которые получили землю, якобы принадлежавшую НААН
"Дело министра Сольского": НАБУ призвали озвучить судьбу АТОвцев, которые получили землю, якобы принадлежавшую НААН.
Собирала материалы для рф-пропагандистов: в Харькове задержана коллаборационистка, работавшая на кремлевские медиа
В Харькове СБУ задержала коллаборанта, который собирал материалы и готовил «информационные справки», которые прославляли российских оккупантов и отрицали их военные преступления, для ток-шоу кремлевских пропагандистов на российских телеканалах.
Евлаш о странной вспышке в небе, которая была видна в Украине: ожидаем информацию
Жители нескольких регионов Украины стали свидетелями странной вспышки в небе прошлой ночью, на видеозаписи видно, как неизвестный объект летит и вспыхивает ярким синим светом. В ПС ВСУ все еще ждут информацию об этом инциденте.
Госдеп: США не сбавляли темпов по санкциям против рф
США не сбавили темпов ужесточения санкций против россии после вторжения в Украину в феврале 2022 года, и нет никаких изменений в политике США относительно режима санкций.
В роддомах "лнр" без паспорта рф родителям угрожают не отдать ребенка - ОВА
В оккупированных роддомах "лнр" родителям без российского паспорта угрожают не отдать новорожденных детей.
СБУ пришла с обысками к митрополиту УПЦ МП Луке - источники
Собеседник УНН подтвердил, что у митрополита Луки СБУ проводит обыски в Запорожье.