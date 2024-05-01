Атака рф на Харьков привела к 10 пострадавшим, по области враг бил КАБами и из РСЗО

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Инструмент для быстрого определения подделок - эксперт о перспективах создания специалистами КНИИСЭ Базы образцов табачных изделий
  •  54699 просмотра

Инструмент для быстрого определения подделок - эксперт о перспективах создания специалистами КНИИСЭ Базы образцов табачных изделий

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Идея ликвидировать Министерство агрополитики и подозрение Сольскому - эксперты намекают на странное совпадение
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Идея ликвидировать Министерство агрополитики и подозрение Сольскому - эксперты намекают на странное совпадение

Эксклюзив
В Минкульте сообщили, кто может решать судьбу Арки дружбы народов
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В Минкульте сообщили, кто может решать судьбу Арки дружбы народов

Эксклюзив
Вице-президент АсМАП о задержании и мобилизации водителей грузовиков: работаем над решением вопроса с ОВА
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29 апреля 2024, 17:02  •  154154 просмотра

Во время последней российской атаки на Одессу ранен бывший глава ЦИК Сергей Кивалов

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29 апреля 2024, 08:13  •  149019 просмотра

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27 апреля 2024, 11:55  •  204860 просмотра

Мобилизация студентов: кто согласно новому закону имеет отсрочку и какие есть нюансы

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ДТП в Броварах с пострадавшими: Майбоженко сегодня будут избирать меру пресечения
27 апреля 2024, 10:44  •  169028 просмотра

ДТП в Броварах с пострадавшими: Майбоженко сегодня будут избирать меру пресечения

Эксклюзив
Военные, пожарно-технические, инженерно-экологические экспертизы - специалисты КНИИСЭ продолжают устанавливать последствия оккупации врагом Чернобыльской зоны
26 апреля 2024, 14:17  •  187247 просмотра

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Атака рф на Харьков привела к 10 пострадавшим, по области враг бил КАБами и из РСЗО

30 апреля российская атака на Харьков привела к 10 пострадавшим, одному человеку погибшему, а также к повреждению зданий, транспортных средств и железнодорожных сооружений.

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Атака рф на Харьков привела к 10 пострадавшим, по области враг бил КАБами и из РСЗО

Администрация Байдена стремится переклассифицировать марихуану как менее опасный наркотик - WSJ

Администрация Байдена стремится переклассифицировать марихуану как менее опасный наркотик, потенциально ослабляя ограничения на многомиллиардную индустрию.

Новости Мира •   •  12855 просмотра
Администрация Байдена стремится переклассифицировать марихуану как менее опасный наркотик - WSJ

На Донетчине из-за обстрелов рф погибли еще два жителя

Еще двое жителей Донецкой области погибли в результате российских обстрелов 30 апреля в Новоалександровке и Калиновом.

Война •   •  13865 просмотра
На Донетчине из-за обстрелов рф погибли еще два жителя

ООН предупреждает, что наземная операция Израиля в Рафахе "не за горами"

В ООН предупреждают, что неизбежная наземная операция Израиля в Рафахе, Газа, приведет к новым жертвам среди гражданского населения и будет препятствовать усилиям по оказанию гуманитарной помощи.

Новости Мира •   •  12483 просмотра
ООН предупреждает, что наземная операция Израиля в Рафахе "не за горами"

Инструмент для быстрого определения подделок - эксперт о перспективах создания специалистами КНИИСЭ Базы образцов табачных изделий

Создание Единой базы данных образцов табачных изделий Киевским научно-исследовательским институтом может стать дополнительным инструментом борьбы с теневым рынком сигарет, что позволит быстро определять происхождение пачки сигарет и усилит экспертную способность в борьбе с незаконным оборотом табачных изделий.

Экономика •   •  54699 просмотра
Эксклюзив
Инструмент для быстрого определения подделок - эксперт о перспективах создания специалистами КНИИСЭ Базы образцов табачных изделий

По Николаевщине враг ударил из артиллерии, повреждена сельхозтехника

30 апреля Куцурубская громада в Украине попала под вражеский артиллерийский обстрел, в результате которого были повреждены сельскохозяйственная техника, хозяйственная постройка и ограждение частного домовладения в селе Дмитровка, а акватория Очаковской громады также была обстреляна, но обошлось без жертв и пострадавших.

Война •   •  12038 просмотра
По Николаевщине враг ударил из артиллерии, повреждена сельхозтехника

В центре Киева проводятся меры безопасности: возможна проверка документов

Служба безопасности Украины проводит плановые контрразведывательные мероприятия в центре Киева с целью усиления безопасности важных государственных объектов и мест массового скопления людей, которые включают в себя осмотры и проверку документов.

Общество •   •  12692 просмотра
В центре Киева проводятся меры безопасности: возможна проверка документов

В Киеве на Пасху комендантский час будет действовать без изменений, возле церквей будут патрулировать правоохранители

С 00:00 до 05:00 на Пасху в Киеве будет действовать комендантский час, а правоохранители будут патрулировать возле храмов для поддержания порядка и помогать с эвакуацией в случае необходимости.

Общество •   •  12059 просмотра
В Киеве на Пасху комендантский час будет действовать без изменений, возле церквей будут патрулировать правоохранители

Кирби о соглашении по гарантиям безопасности Украине: Киев уточняет, как должны выглядеть их потребности

Украина и США продолжают переговоры по заключению двустороннего соглашения о безопасности, формализуя в документе потребности Украины в сфере безопасности.

Война •   •  19050 просмотра
Кирби о соглашении по гарантиям безопасности Украине: Киев уточняет, как должны выглядеть их потребности

На Херсонщине в результате обстрелов россиян повреждены жилые дома и сотовая башня

Российские войска атаковали Херсонскую область, повредив жилые дома, башню сотовой связи и магазин, но не вызвав никаких жертв среди гражданского населения.

Война •   •  14400 просмотра
На Херсонщине в результате обстрелов россиян повреждены жилые дома и сотовая башня