Атака рф на Харьков привела к 10 пострадавшим, по области враг бил КАБами и из РСЗО

Количество пострадавших в результате удара российских войск по Харькову 30 апреля возросло до 10, погиб один человек. По области враг за прошедшие сутки бил КАБами и из РСЗО. Об этом сообщил в среду глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, пишет УНН.

Детали

По словам Синегубова, артиллерийским и минометным ударам врага за минувшие сутки подверглись около 15 населенных пунктов Харьковской области: Синьковка, Степная Новоселовка, Котляровка и другие. Авиационным обстрелам подверглись Веселое, Харьков, Волчанск, Синьковка, Петропавловка, Подолы. В частности:

10:10 город Харьков . Враг обстрелял город из КАБов. Повреждены здание учреждения, гаражи, машины, помещение железной дороги, железнодорожная станция. Пострадали 10 гражданских людей. Погиб 26-летний мужчина.

. Враг обстрелял город из КАБов. Повреждены здание учреждения, гаражи, машины, помещение железной дороги, железнодорожная станция. Пострадали 10 гражданских людей. Погиб 26-летний мужчина. 11:10 город Волчанск . Произошел обстрел КАБ. Повреждено помещение предприятия, автобус, две машины, погрузчик, трактор.

. Произошел обстрел КАБ. Повреждено помещение предприятия, автобус, две машины, погрузчик, трактор. 11:28 село Веселое Харьковского района. Попадание из РСЗО в дачный кооператив, горело два здания.

"За минувшие сутки украинские войска на Купянском направлении отбили 6 атак, в частности в районах н.п. Берестовое, восточнее Копанки Харьковской области", - сообщил Синегубов.

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