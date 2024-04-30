Атака на Харьков: россияне в очередной раз атаковали объект "Укрзализныци": погиб железнодорожник

В Харькове армия рф сегодня в очередной раз нанесла целенаправленный удар по гражданский железнодорожной инфраструктуре. Погиб монтер пути, еще одна железнодорожница получила ранения. Об этом во вторник сообщила пресс-служба "Укрзализныци", передает УНН.

Есть печальная весть из Харькова. В результате обстрела есть потери в семье железнодорожников. Погиб монтер пути Александр Кот 1998 года рождения - говорится в сообщении «Укрзализныци».

Как сообщается, еще одна железнодорожница была ранена, ей оказывается вся необходимая медицинская помощь.

В "Укрзализныце" указали, что это был очередной целенаправленный удар врага по гражданский железнодорожной инфраструктуре.

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В свою очередь председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов заявил, что погибший - 24-летний гражданский мужчина, который работал на предприятии. Он был на работе, когда россияне нанесли авиаудар.

Среди девяти раненых в медицинские учреждения госпитализированы три женщины в возрасте 28, 38, 40 лет и один 42-летний мужчина - все со взрывными травмами.

Шестерым людям оказана помощь на месте, у подавляющего большинства из них острая реакция на стресс, добавил Синегубов.

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