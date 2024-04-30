Атака на Харків: росіяни вчергове атакували об'єкт "Укрзалізниці": загинув залізничник
Київ • УНН
Внаслідок російської атаки на цивільну залізничну інфраструктуру в Харкові загинув монтер колії, ще одна залізничниця травмувалась.
У Харкові армія рф сьогодні в черговий раз завдала цілеспрямований удар по цивільний залізничній інфраструктурі. Загинув монтер колії, ще одна залізничниця отримала поранення. Про це у вівторок повідомила пресслужба "Укрзалізниці", передає УНН.
Маємо сумну звістку з Харкова. Внаслідок обстрілу є втрати у родині залізничників. Загинув монтер колії Олександр Кот 1998 року народження
Як повідомляється, ще одна залізничниця була поранена, їй надається вся необхідна медична допомога.
В "Укрзалізниці" вказали, що це був черговий цілеспрямований удар ворога по цивільний залізничній інфраструктурі.
Доповнення
Своєю чергою голова Харківської ОВА Олег Синєгубов заявив, що загиблий - 24-річний цивільний чоловік, який працював на підприємстві. Він був на роботі, коли росіяни завдали авіаудару.
Серед дев'яти поранених до медичних установ госпіталізовано трьох жінок віком 28, 38, 40 та одного 42-річного чоловіка — усі з вибуховими травмами.
Шістьом людям надана допомога на місці, у переважній більшості з них гостра реакція на стрес, додав Синєгубов.
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