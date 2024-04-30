Удар авіабомбами по Харкову: в ДСНС показали наслідки
Київ • УНН
Ворожі авіабомби влучили в цивільну інфраструктуру Харкова, пошкодивши будівлі та підпаливши приватні гаражі.
Ворог вдарив керованими авіабомбами по цивільній інфраструктурі Харкова, унаслідок чого горіли приватні гаражі. Наслідки ворожого удару показала ДСНС у Telegram, передає УНН.
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За даними ДСНС, сьогодні вранці дві авіабомби влучили по цивільній інфраструктурі у Київському та Холодногірському районах Харкова.
У Київському районі, як повідомляється, потужний вибух пошкодив адмінбудівлі та понад 40 приватних гаражів – у трьох виникла пожежа, зайнялись 3 легкові автомобілі, пошкоджені ще 6. Рятувальники оперативно ліквідували загорання.
У Холодногірському районі ворожа бомба спричинила руйнування двох цивільних будівель.
Раніше УНН повідомляв, що внаслідок удару по Харкову загинула одна людина, ще дев'ять травмувались.