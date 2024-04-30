Удар по Харкову: росіяни поцілили у гаражний кооператив, кількість поранених збільшилась до 9
Київ • УНН
У Харкові росіяни завдали удару по гаражному кооперативу. У результаті атаки одна людина загинула і 9 отримали поранення.
Ворожа атака відбулась на гаражний кооператив у Харкові, внаслідок чого понад 50 гаражів та автівок пошкоджено. Також оновилась інформація про постраждалих - наразі відомо про дев'ять травмованих. Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов у ефірі телемарафону, передає УНН.
Влучання у Київському районі було у гаражний кооператив. На жаль, більш ніж 50 гаражів та автівок розтрощено. Друге влучання було у Холодногірському районі. Зараз маємо одного загиблого та 9 поранених
Він наголосив, що жоден із пошкоджених об’єктів не був військовим:
"Жодного військового, тут немає, жодної військової автівки теж тут немає".
Нагадаємо
Внаслідок ворожої атаки на Харків, росіяни влучили у житловий район та у будівлю одного із підприємств міста.