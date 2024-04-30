Атака на Харків: росіяни влучили у будівлю одного із підприємств
Київ • УНН
росіяни атакували Харків, влучивши в житловий район і будівлю підприємства, є загиблий та поранені.
Внаслідок ворожої атаки на Харків, росіяни влучили у житловий район та у будівлю одного із підприємств міста. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у ефірі телемарафону, передає УНН.
"За нашими даними у Київському районі 3 людини отримали поранення. Це попередня інформація, адже на місці ще триває ліквідація наслідків. Також по Холодногірському району, на жаль, влучання у цивільну інфраструктуру - будівля одного із підприємств. Там також 3 людини отримали поранення, а одна загинула, але наголошую, що це попередньо" , - заявив Синєгубов.
Нагадаємо
Російські війська атакували житлові квартали у Холодногірському та Київському районах Харкова, завдаючи ударів по цивільній інфраструктурі та спричиняючи жертви.