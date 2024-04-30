Атака на Харьков: россияне попали в здание одного из предприятий

В результате вражеской атаки на Харьков, россияне попали в жилой район и в здание одного из предприятий города. Об этом сообщил председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов в эфире телемарафона, передает УНН.

"По нашим данным в Киевском районе 3 человека получили ранения. Это предварительная информация, ведь на месте еще продолжается ликвидация последствий. Также по Холодногорскому району, к сожалению, попадание в гражданскую инфраструктуру - здание одного из предприятий. Там также 3 человека получили ранения, а один погиб, но подчеркиваю, что это предварительно", - заявил Синегубов.

Напомним

Российские войска атаковали жилые кварталы в Холодногорском и Киевском районах Харькова, нанося удары по гражданской инфраструктуре и вызывая жертвы.