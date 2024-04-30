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росіяни вдарили по двох районах Харкова: зафіксовано влучання по цивільній інфраструктурі, удари біля паркової зони

росіяни вдарили по двох районах Харкова: зафіксовано влучання по цивільній інфраструктурі, удари біля паркової зони

Київ • УНН

 • 20364 перегляди

Російські війська атакували житлові квартали у Холодногірському та Київському районах Харкова, завдаючи ударів по цивільній інфраструктурі та спричиняючи жертви.

Російські війська атакували Холодногірський та Київський райони Харкова, завдавши удару по цивільній інфраструктурі, кількість постраждалих уточнюється, повідомили у вівторок голова Харківської ОВА Олег Синєгубов та мер Харкова Ігор Терехов, пише УНН.

Окупанти вдарили по Холодногірському та Київському районах Харкова. Влучання по цивільній інфраструктурі. Зафіксовані удари біля паркової зони. Кількість постраждалих уточнюється

- повідомив Синєгубов у Telegram.

Мер Харкова Терехов також вказав, що попередньо - два "прильоти" у Київському та Холодногірському районах. "По цивільних обʼєктах. У Київському районі - знову, як і вчора, потрапляння у районі житлової забудови. Щодо постраждалих та руйнувань - інформація уточнюється", - зазначив Терехов у Telegram.

Водночас, з його слів, загроза повторних пусків КАБів по місту ще зберігається.

Харків знову під ударом армії рф - ОВА30.04.24, 10:09 • 18116 переглядiв

Юлія Шрамко

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