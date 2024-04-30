россияне ударили по двум районам Харькова: зафиксировано попадание по гражданской инфраструктуре, удары возле парковой зоны

Российские войска атаковали Холодногорский и Киевский районы Харькова, нанеся удар по гражданской инфраструктуре, количество пострадавших уточняется, сообщили во вторник глава Харьковской ОВА Олег Синегубов и мэр Харькова Игорь Терехов, пишет УНН.

Оккупанты ударили по Холодногорскому и Киевскому районам Харькова. Попадания по гражданской инфраструктуре. Зафиксированы удары возле парковой зоны. Количество пострадавших уточняется - сообщил Синегубов в Telegram.

Мэр Харькова Терехов также указал, что предварительно - два "прилета" в Киевском и Холодногорском районах. "По гражданским объектам. В Киевском районе - снова, как и вчера, попадание в районе жилой застройки. По пострадавшим и разрушениям - информация уточняется", - отметил Терехов в Telegram.

В то же время, по его словам, угроза повторных пусков КАБов по городу еще сохраняется.

Харьков снова под ударом армии рф - ОВА