Харьков снова под ударом армии рф - ОВА

Харьков атакуют российские войска, в городе раздаются взрывы, жителей призывают быть в укрытиях, сообщили во вторник глава Харьковской ОВА Олег Синегубов и мэр Харькова Игорь Терехов, пишет УНН.

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"Оккупанты наносят удары по Харькову! Будьте в укрытиях!" - сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в Telegram.

"В Харькове слышны взрывы - город под ударом агрессора. Будьте осторожны", - добавил мэр Харькова Игорь Терехов в Telegram.

В области продолжается воздушная тревога.

Воздушные силы ВСУ предупреждали об угрозе применения баллистического вооружения, а затем - о КАБах в Харьковской области.

Раненый в Харькове из-за атаки рф мужчина в тяжелом состоянии, по области враг бил КАБами - ОВА