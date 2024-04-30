Харків знову під ударом армії рф - ОВА
Київ • УНН
Харків атакують російські війська, у місті лунають вибухи, мешканців закликають негайно сховатися в укриттях.
Харків атакують російські війська, у місті лунають вибухи, жителів закликають бути в укриттях, повідомили у вівторок голова Харківської ОВА Олег Синєгубов та мер Харкова Ігор Терехов, пише УНН.
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"Окупанти завдають ударів по Харкову! Будьте в укриттях!" - повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram.
"У Харкові чутно вибухи - місто під ударом агресора. Будьте обережні", - додав мер Харкова Ігор Терехов у Telegram.
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