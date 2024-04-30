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Харків знову під ударом армії рф - ОВА

Київ • УНН

 • 18116 перегляди

Харків атакують російські війська, у місті лунають вибухи, мешканців закликають негайно сховатися в укриттях.

Харків атакують російські війська, у місті лунають вибухи, жителів закликають бути в укриттях, повідомили у вівторок голова Харківської ОВА Олег Синєгубов та мер Харкова Ігор Терехов, пише УНН.

Деталі

"Окупанти завдають ударів по Харкову! Будьте в укриттях!" - повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram.

"У Харкові чутно вибухи - місто під ударом агресора. Будьте обережні", - додав мер Харкова Ігор Терехов у Telegram.

В області триває повітряна тривога.

Повітряні сили ЗСУ попереджали про загрозу застосування балістичного озброєння, а згодом - про КАБи на Харківщині.

Поранений у Харкові через атаку рф чоловік у тяжкому стані, по області ворог бив КАБами - ОВА30.04.24, 08:31 • 18746 переглядiв

Юлія Шрамко

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