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Поранений у Харкові через атаку рф чоловік у тяжкому стані, по області ворог бив КАБами - ОВА

Поранений у Харкові через атаку рф чоловік у тяжкому стані, по області ворог бив КАБами - ОВА

Київ • УНН

 • 18746 перегляди

42-річний чоловік був серйозно поранений і госпіталізований після того, як російські війська обстріляли Харків, пошкодивши житлові будинки, а близько 20 населених пунктів у регіоні були обстріляні з авіації, артилерії та мінометів, що призвело до пошкодження будинків і поранення цивільних осіб.

Поранений напередодні чоловік через ворожий удар по Харкову перебуває у тяжкому стані у лікарні, за добу російські війська обстріляли близько 20 населених пунктів в області, у тому числі КАБами. Про це повідомив у вівторок голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, пише УНН.

Деталі

Синєгубов зазначив, що о 18:20 напередодні окупанти вдарили двома КАБами по місту Харків, удари в землю зафіксували в Київському районі. "У одному з ЖК пошкоджено фасад та скління вікон будинку. Постраждав 42-річний чоловік, госпіталізований до медустанови, перебуває у важкому стані", - зазначив голова ОВА у Telegram.

Авіаудар по Харкову: поранено чоловіка, є пошкодження житлових будинків29.04.24, 22:29 • 20519 переглядiв

За його словами, артилерійських та мінометних ударів ворога зазнали близько 18 населених пунктів Харківщини: Синьківка, Петропавлівка, Степова Новоселівка та інші. Авіаційних обстрілів зазнали Липці, Веселе, Нескучне, Мала Вовча, Борова. Зокрема:

  • 30 квітня 02:00 окупанти вдарили по селу Загризове Борівської громади керованим боєприпасом. Пошкоджено фасади та вікна 7 приватних будинків та 2 господарчі споруди. Постраждалих немає. 
  • О 23:30 у селищі Куп'янськ-Вузловий внаслідок ворожого авіаційного обстрілу КАБ пошкоджено будинок, поранений 67-річний чоловік, пошкоджено приватний будинок. 
  • О 19:46 у селі Липці внаслідок обстрілу пошкоджено 3 будинки, покрівля, вікна, паркани. 
  • 18:20 село Слобожанське. Внаслідок обстрілу було пошкоджено 6 приватних будинків. Інформація щодо потерпілих не надходила. 
  • 18:20 село Липці. Внаслідок обстрілу пошкоджено 5 приватних будинків, гараж та літня кухня. 
  • 16:40 місто Вовчанськ. На дах приватного будинку з дрона окупанти скинули боєприпас, внаслідок чого пошкоджено приватний будинок. Постраждалих немає.

Як повідомив Синєгубов, о 18:11 у селі Великі Проходи у лісосмузі підірвався на міні "пелюстка" 59-річний чоловік. Отримав мінно-вибухову травму, госпіталізований.

"За минулу добу українські війська на Куп’янському напрямку відбили 9 атак у околицях Берестове, Новосергіївка", - вказав Синєгубов.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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