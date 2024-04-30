Раненый в Харькове из-за атаки рф мужчина в тяжелом состоянии, по области враг бил КАБами - ОВА

Раненый накануне мужчина из-за вражеского удара по Харькову находится в тяжелом состоянии в больнице, за сутки российские войска обстреляли около 20 населенных пунктов в области, в том числе КАБами. Об этом сообщил во вторник глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, пишет УНН.

Детали

Синегубов отметил, что в 18:20 накануне оккупанты ударили двумя КАБами по городу Харьков, удары в землю зафиксировали в Киевском районе. "В одном из ЖК поврежден фасад и остекление окон дома. Пострадал 42-летний мужчина, госпитализирован в медучреждение, находится в тяжелом состоянии", - отметил глава ОВА в Telegram.

Авиаудар по Харькову: ранен мужчина, есть повреждения жилых домов

По его словам, артиллерийским и минометным ударам врага подверглись около 18 населенных пунктов Харьковской области: Синьковка, Петропавловка, Степная Новоселовка и другие. Авиационным обстрелам подверглись Липцы, Веселое, Нескучное, Малая Волчья, Боровая. В частности:

30 апреля 02:00 оккупанты ударили по селу Загрызово управляемым боеприпасом. Повреждены фасады и окна 7 частных домов и 2 хозяйственные постройки. Пострадавших нет.

управляемым боеприпасом. Повреждены фасады и окна 7 частных домов и 2 хозяйственные постройки. Пострадавших нет. В 23:30 в поселке Купянск-Узловой в результате вражеского авиационного обстрела КАБ поврежден дом, ранен 67-летний мужчина, поврежден частный дом.

в результате вражеского авиационного обстрела КАБ поврежден дом, ранен 67-летний мужчина, поврежден частный дом. В 19:46 в селе Липцы в результате обстрела повреждены 3 дома, кровля, окна, заборы.

в результате обстрела повреждены 3 дома, кровля, окна, заборы. 18:20 село Слобожанское . В результате обстрела было повреждено 6 частных домов. Информация о пострадавших не поступала.

. В результате обстрела было повреждено 6 частных домов. Информация о пострадавших не поступала. 18:20 село Липцы. В результате обстрела повреждены 5 частных домов, гараж и летняя кухня.

16:40 город Волчанск. На крышу частного дома с дрона оккупанты сбросили боеприпас, в результате чего поврежден частный дом. Пострадавших нет.

Как сообщил Синегубов, в 18:11 в селе Большие Проходы в лесополосе подорвался на мине "лепесток" 59-летний мужчина. Получил минно-взрывную травму, госпитализирован.

"За минувшие сутки украинские войска на Купянском направлении отбили 9 атак в окрестностях Берестовое, Новосергиевка", - указал Синегубов.