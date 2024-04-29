Авиаудар по Харькову: ранен мужчина, есть повреждения жилых домов

Днем россияне нанесли авиаудар по жилому району Харькова. В результате атак ранен по меньшей мере один человек и повреждены шесть домов. Об этом заявили в Харьковской областной прокуратуре, пишет УНН.

Детали

По данным следствия, 29 апреля около 18:00 вооруженные силы рф нанесли авиационные удары вблизи жилого квартала в Киевском районе г. Харькова.

В результате обстрела травмирован 42-летний гражданский мужчина, он госпитализирован в больницу. В многоэтажках выбиты окна - резюмировали правоохранители.

По предварительным данным, враг ударил по городу двумя УМПБ Д30-СН (унифицированный межвидовой планирующий боеприпас, калибр 30 см).

Сейчас прокуроры и следователи полиции принимают все возможные и надлежащие меры для документирования военных преступлений, совершенных представителями ВС РФ.

Под процессуальным руководством Харьковской областной прокуратуры начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины) - подытожили в прокуратуре.

рф атакует КАБами: в Харькове повреждена многоэтажка

Напомним

За прошедшие сутки, около 15 населенных пунктов Харьковской области подверглись артиллерийским и минометным обстрелам со стороны оккупационных войск рф.