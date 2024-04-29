Авіаудар по Харкову: поранено чоловіка, є пошкодження житлових будинків
Київ • УНН
29 квітня російський авіаудар завдав удару по житловому району Харкова, в результаті якого було поранено одну цивільну особу і пошкоджено шість будинків.
Вдень росіяни завдали авіаудару по житловому районі Харкова. Внаслідок атак поранено щонайменше одну людину та пошкоджено шість будинків. Про це заявили у Харківській обласній прокуратурі, пише УНН.
Деталі
За даними слідства, 29 квітня близько 18:00 збройні сили рф завдали авіаційні удари поблизу житлового кварталу в Київському районі м. Харкова.
Внаслідок обстрілу травмовано 42-річного цивільного чоловіка, його госпіталізовано до лікарні. У багатоповерхівках вибито вікна
За попередніми даними, ворог вдарив по місту двома УМПБ Д30-СН (уніфікований міжвидовий плануючий боєприпас, калібр 30 см).
Наразі прокурори та слідчі поліції вживають всіх можливих та належних заходів для документування воєнних злочинів, вчинених представниками зс рф.
За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України)
рф атакує КАБами: у Харкові пошкоджено багатоповерхівку29.04.24, 19:25 • 50187 переглядiв
Нагадаємо
Минулої доби, близько 15 населених пунктів Харківської області зазнали артилерійських та мінометних обстрілів з боку окупаційних військ рф.