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Авіаудар по Харкову: поранено чоловіка, є пошкодження житлових будинків

Авіаудар по Харкову: поранено чоловіка, є пошкодження житлових будинків

Київ • УНН

 • 20519 перегляди

29 квітня російський авіаудар завдав удару по житловому району Харкова, в результаті якого було поранено одну цивільну особу і пошкоджено шість будинків.

Вдень росіяни завдали авіаудару по житловому районі Харкова. Внаслідок атак поранено щонайменше одну людину та пошкоджено шість будинків. Про це заявили у Харківській обласній прокуратурі, пише УНН.

Деталі 

За даними слідства, 29 квітня близько 18:00 збройні сили рф завдали авіаційні удари поблизу житлового кварталу в Київському районі м. Харкова. 

Внаслідок обстрілу травмовано 42-річного цивільного чоловіка, його госпіталізовано до лікарні. У багатоповерхівках вибито вікна

- резюмували правоохоронці. 

За попередніми даними, ворог вдарив по місту двома УМПБ Д30-СН (уніфікований міжвидовий плануючий боєприпас, калібр 30 см).

Наразі прокурори та слідчі поліції вживають всіх можливих та належних заходів для документування воєнних злочинів, вчинених представниками зс рф.

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України)

- підсумували в прокуратурі. 

рф атакує КАБами: у Харкові пошкоджено багатоповерхівку29.04.24, 19:25 • 50187 переглядiв

Нагадаємо

Минулої доби, близько 15 населених пунктів Харківської області зазнали артилерійських та мінометних обстрілів з боку окупаційних військ рф.

Володимир Омельченко

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