рф атакує КАБами: у Харкові пошкоджено багатоповерхівку

Окупанти вдарили по житловій забудові Харкова. Наразі відомо про пошкодження однієї багатоповерхівки. Поранення отримала жінка. Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов, передає УНН.

Приліт у зону житлової забудови міста. Відомо про часткове пошкодження однієї багатоповерхівки. На даний момент є відомості про одну поранену жінку - повідомив Терехов.

Водночас, голова Харківської ОВА Олег Синєгубов розповів, що окрім Харкова, армія рф завдала ударів щонайменше пʼятьома КАБами по населених пунктах Харківського району.

Попередньо, без постраждалих.

Нагадаємо

Армія рф завдала ударів по Київському району Харкова. Попередньо, поранення отримала жінка.