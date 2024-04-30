Удар по Харькову: россияне попали в гаражный кооператив, количество раненых увеличилось до 9

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Вице-президент АсМАП о задержании и мобилизации водителей грузовиков: работаем над решением вопроса с ОВА
  •  74431 просмотра

Вице-президент АсМАП о задержании и мобилизации водителей грузовиков: работаем над решением вопроса с ОВА

Эксклюзив
Во время последней российской атаки на Одессу ранен бывший глава ЦИК Сергей Кивалов
  •  131522 просмотра

Во время последней российской атаки на Одессу ранен бывший глава ЦИК Сергей Кивалов

Эксклюзив
Активность и напряжения в отношениях: гороскоп для всех знаков Зодиака на 29 апреля - 5 мая
29 апреля 2024, 08:13  •  141834 просмотра

Активность и напряжения в отношениях: гороскоп для всех знаков Зодиака на 29 апреля - 5 мая

Эксклюзив
Мобилизация студентов: кто согласно новому закону имеет отсрочку и какие есть нюансы
27 апреля 2024, 11:55  •  201085 просмотра

Мобилизация студентов: кто согласно новому закону имеет отсрочку и какие есть нюансы

Эксклюзив
ДТП в Броварах с пострадавшими: Майбоженко сегодня будут избирать меру пресечения
27 апреля 2024, 10:44  •  167883 просмотра

ДТП в Броварах с пострадавшими: Майбоженко сегодня будут избирать меру пресечения

Эксклюзив
Военные, пожарно-технические, инженерно-экологические экспертизы - специалисты КНИИСЭ продолжают устанавливать последствия оккупации врагом Чернобыльской зоны
26 апреля 2024, 14:17  •  186840 просмотра

Военные, пожарно-технические, инженерно-экологические экспертизы - специалисты КНИИСЭ продолжают устанавливать последствия оккупации врагом Чернобыльской зоны

Эксклюзив
Пассажиропоток на украинской границе остается стабильным: в рабочие дни он составляет 80 тысяч человек - Демченко
26 апреля 2024, 11:49  •  161048 просмотра

Пассажиропоток на украинской границе остается стабильным: в рабочие дни он составляет 80 тысяч человек - Демченко

Эксклюзив
ГПСУ: резкого увеличения попыток незаконно пересечь границу - нет
26 апреля 2024, 10:44  •  142987 просмотра

ГПСУ: резкого увеличения попыток незаконно пересечь границу - нет

Эксклюзив
Демченко: российские ДРГ не имеют четкого графика атак, но наиболее активны они на Сумщине
26 апреля 2024, 10:18  •  126983 просмотра

Демченко: российские ДРГ не имеют четкого графика атак, но наиболее активны они на Сумщине

Эксклюзив
Сейчас поляки блокируют только пункт пропуска "Гребенное - Рава-Русская" - Демченко
26 апреля 2024, 09:54  •  99220 просмотра

Сейчас поляки блокируют только пункт пропуска "Гребенное - Рава-Русская" - Демченко

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Против новой команды Минобороны готовятся медиа-провокации: кто за этим стоит, и почему должна вмешаться СБУ

26 апреля 2024, 13:52  •  304631 просмотра

Удар по Харькову: россияне попали в гаражный кооператив, количество раненых увеличилось до 9

В Харькове россияне нанесли удар по гаражному кооперативу. В результате атаки один человек погиб и 9 получили ранения.

Война •   •  1585 просмотра
Удар по Харькову: россияне попали в гаражный кооператив, количество раненых увеличилось до 9

Столтенберг объяснил, в чем заключается проблема приглашения Украины в НАТО

Столтенберг пояснил, что проблема с приглашением Украины в НАТО заключается в том, что для этого нужен консенсус всех 32 членов Альянса, который пока отсутствует.

политика •   •  1475 просмотра
Столтенберг объяснил, в чем заключается проблема приглашения Украины в НАТО

Австрийская OMV инициировала арбитраж против "Газпрома"

OMV инициирует арбитражное разбирательство против "Газпрома".

Новости Мира •   •  1099 просмотра
Австрийская OMV инициировала арбитраж против "Газпрома"

Украинские БпЛА поразили более 630 военных объектов рф за две недели - Федоров

За последние две недели украинские беспилотники поразили 105 российских грузовиков, 68 пушек, 29 бронемашин и более 355 других российских военных целей.

Война •   •  1366 просмотра
Украинские БпЛА поразили более 630 военных объектов рф за две недели - Федоров

Донецкая область: армия рф сосредоточила огонь на 4 населенных пунктах

Один человек погиб и двое получили ранения в Донецкой области, зафиксировано 1777 российских обстрелов.

Война •   •  2968 просмотра
Донецкая область: армия рф сосредоточила огонь на 4 населенных пунктах

Миллионный подарок скрыть не удалось: как жена "сдала" состояние своего мужа-депутата

Депутат Винницкого областного совета Геннадий Мазур получил подарок на четыре миллиона гривен от своего сына, несмотря на скромную декларацию, что вызывает вопросы о происхождении денег.

политика •   •  19727 просмотра
Миллионный подарок скрыть не удалось: как жена "сдала" состояние своего мужа-депутата

Воздушная тревога распространилась на часть Украины, в ВС ВСУ предупреждали об угрозе баллистики

На части территории Украины объявлена воздушная тревога с предупреждением об угрозе баллистических ракет с северо-востока, а жителей призывают укрыться в укрытиях.

Война •   •  3773 просмотра
Воздушная тревога распространилась на часть Украины, в ВС ВСУ предупреждали об угрозе баллистики

В Киеве состоялась презентация спецвыпуска журнала "Локальная история", посвященного поэту Василию Стусу

В Киеве презентовали специальный выпуск журнала "Локальная история", посвященный поэту Василию Стусу, который содержит воспоминания и интервью с его семьей и исследователями.

Общество •   •  4532 просмотра
В Киеве состоялась презентация спецвыпуска журнала "Локальная история", посвященного поэту Василию Стусу

Зеленский со Столтенбергом встретились с офицерами, которые проходят курсы образования по стандартам НАТО

Зеленский и Столтенберг встретились с офицерами, которые проходят учебные курсы НАТО, обсудив усиление противовоздушной обороны и членство Украины в НАТО.

Война •   •  7457 просмотра
Зеленский со Столтенбергом встретились с офицерами, которые проходят курсы образования по стандартам НАТО

На Киевщине пресечена попытка незаконной продажи автомобилей, ввезенных в качестве гуманитарной помощи для военных

Семь автомобилей, ввезенных в качестве гуманитарной помощи для украинских военных, были изъяты после того, как местный житель попытался незаконно продать их без уплаты налогов в Бучанском районе Киевской области.

Криминал и ЧП •   •  5513 просмотра
На Киевщине пресечена попытка незаконной продажи автомобилей, ввезенных в качестве гуманитарной помощи для военных