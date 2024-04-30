Удар по Харькову: россияне попали в гаражный кооператив, количество раненых увеличилось до 9

Вражеская атака состоялась на гаражный кооператив в Харькове, в результате чего более 50 гаражей и автомобилей повреждены. Также обновилась информация о пострадавших - пока известно о девяти травмированных. Об этом сообщил городской голова Харькова Игорь Терехов в эфире телемарафона, передает УНН.

Попадание в Киевском районе было в гаражный кооператив. К сожалению, более 50 гаражей и автомобилей разбиты. Второе попадание было в Холодногорском районе. Сейчас имеем одного погибшего и 9 раненых - сообщил Терехов.

Он подчеркнул, что ни один из поврежденных объектов не был военным:

"Ни одного военного, здесь нет, ни одной военной машины тоже здесь нет".

Напомним

В результате вражеской атаки на Харьков, россияне попали в жилой район и в здание одного из предприятий города.