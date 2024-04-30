Удар авиабомбами по Харькову: в ГСЧС показали последствия

Враг ударил управляемыми авиабомбами по гражданской инфраструктуре Харькова, в результате чего горели частные гаражи. Последствия вражеского удара показала ГСЧС в Telegram, передает УНН.

Детали

По данным ГСЧС, сегодня утром две авиабомбы попали по гражданской инфраструктуре в Киевском и Холодногорском районах Харькова.

В Киевском районе, как сообщается, мощный взрыв повредил админздания и более 40 частных гаражей - в трех возник пожар, загорелись 3 легковых автомобиля, повреждены еще 6. Спасатели оперативно ликвидировали возгорание.

В Холодногорском районе вражеская бомба вызвала разрушение двух гражданских зданий.

Ранее УНН сообщал, что в результате удара по Харькову погиб один человек, еще девять травмировались.