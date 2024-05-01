Атака рф на Харків призвела до 10 постраждалих, по області ворог бив КАБами та з РСЗВ
Київ • УНН
30 квітня російська атака на Харків призвела до 10 постраждалих, однієї людини загиблої, а також до пошкодження будівель, транспортних засобів та залізничних споруд.
Кількість постраждалих внаслідок удару російських військ по Харкову 30 квітня зросла до 10, загинула одна людина. По області ворог минулої доби бив КАБами та з РСЗВ. Про це повідомив у середу голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, пише УНН.
Деталі
Зі слів Синєгубова, артилерійських та мінометних ударів ворога за минулу добу зазнали близько 15 населених пунктів Харківщини: Синьківка, Степова Новоселівка, Котлярівка та інші. Авіаційних обстрілів зазнали Веселе, Харків, Вовчанськ, Синьківка, Петропавлівка, Подоли. Зокрема:
- 10:10 місто Харків. Ворог обстріляв місто КАБами. Пошкоджені будівля установи, гаражі, автівки, приміщення залізниці, залізнична станція. Постраждали 10 цивільних людей. Загинув 26-річний чоловік.
- 11:10 місто Вовчанськ. Відбувся обстріл КАБ. Пошкоджено приміщення підприємства, автобус, дві автівки, погрузчик, трактор.
- 11:28 село Веселе Харківського району. Влучання з РСЗВ в дачний кооператив, горіло дві будівлі.
"За минулу добу українські війська на Куп’янському напрямку відбили 6 атак, зокрема у районах н.п. Берестове, східніше Копанки Харківської області", - повідомив Синєгубов.
Атака на Харків: росіяни вчергове атакували об'єкт "Укрзалізниці": загинув залізничник 30.04.24, 13:50 • 20354 перегляди