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У Харкові чули вибух, мер попереджає про загрозу повторних атак

У Харкові чули вибух, мер попереджає про загрозу повторних атак

Київ • УНН

 • 16150 перегляди

У Харкові 1 травня стався вибух, мер міста попередив про загрозу повторних ворожих атак і закликав до обережності.

У Харкові сьогодні, 1 травня, пролунав вибух. За словами мера міста Ігоря Терехова, є загроза повторних атак ворога, повідомляє УНН. 

"У місті було чути вибух, є загроза повторних прильотів. Будьте обережні", - написав Ігор Терехов у Telegram. 

Раніше Повітряні Сили ЗСУ попереджали про пуски керованих авіаційних бомб тактичною авіацією на Харківщині. 

В області оголошена повітряна тривога.

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Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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