У Харкові чули вибух, мер попереджає про загрозу повторних атак
Київ • УНН
У Харкові 1 травня стався вибух, мер міста попередив про загрозу повторних ворожих атак і закликав до обережності.
У Харкові сьогодні, 1 травня, пролунав вибух. За словами мера міста Ігоря Терехова, є загроза повторних атак ворога, повідомляє УНН.
"У місті було чути вибух, є загроза повторних прильотів. Будьте обережні", - написав Ігор Терехов у Telegram.
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