росіяни вдарили КАБами по цивільній автівці та будинку на Харківщині: є загиблі
Київ • УНН
У селі Золочів Богодухівського району Харківської області внаслідок російського обстрілу загинули чоловік і жінка, які перебували в цивільному автомобілі, а двоє літніх людей отримали поранення.
У селі Золочів Харківської області внаслідок ворожого обстрілу загинули чоловік і жінка, які перебували в цивільному автомобілі, а двоє літніх людей отримали поранення, повідомив у середу голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, пише УНН.
Окупанти обстріляли цивільну автівку та будинок - є загиблі. Сьогодні о 10:00 росіяни завдали ударів КАБами по автомобілю та приватному будинку в селищі Золочів Богодухівського району. Внаслідок обстрілу загинули цивільний чоловік та жінка, які перебували в автівці. Також спалахнули ще три автівки, які були неподалік місця влучання - постраждали 77-річний чоловік та жінка 74 років.
Усі обставини з‘ясовуються. Інформація оновлюється, вказав він.
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