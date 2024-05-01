Авиаудар рф по Золочеву на Харьковщине: погиб мужчина с дочерью, пятеро раненых

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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kharkivХарьков
Эксклюзив
Примерно каждая восьмая разработка на платформе Brave1 - с применением ИИ
  •  246 просмотра

Примерно каждая восьмая разработка на платформе Brave1 - с применением ИИ

Эксклюзив
Голосование за или против отставки Сольского ожидается на пленарной неделе: что говорят игроки агрорынка
  •  20775 просмотра

Голосование за или против отставки Сольского ожидается на пленарной неделе: что говорят игроки агрорынка

Эксклюзив
Оборонный кластер Brave1 предоставил разработчикам уже 186 грантов на 3,2 млн долларов
  •  72340 просмотра

Оборонный кластер Brave1 предоставил разработчикам уже 186 грантов на 3,2 млн долларов

Эксклюзив
"Дело министра Сольского": НАБУ призвали озвучить судьбу АТОвцев, которые получили землю, якобы принадлежавшую НААН
  •  88331 просмотра

"Дело министра Сольского": НАБУ призвали озвучить судьбу АТОвцев, которые получили землю, якобы принадлежавшую НААН

Эксклюзив
Инструмент для быстрого определения подделок - эксперт о перспективах создания специалистами КНИИСЭ Базы образцов табачных изделий
  •  102629 просмотра

Инструмент для быстрого определения подделок - эксперт о перспективах создания специалистами КНИИСЭ Базы образцов табачных изделий

Эксклюзив
Идея ликвидировать Министерство агрополитики и подозрение Сольскому - эксперты намекают на странное совпадение
  •  124663 просмотра

Идея ликвидировать Министерство агрополитики и подозрение Сольскому - эксперты намекают на странное совпадение

Эксклюзив
В Минкульте сообщили, кто может решать судьбу Арки дружбы народов
30 апреля 2024, 11:29  •  119954 просмотра

В Минкульте сообщили, кто может решать судьбу Арки дружбы народов

Эксклюзив
Вице-президент АсМАП о задержании и мобилизации водителей грузовиков: работаем над решением вопроса с ОВА
30 апреля 2024, 07:46  •  128217 просмотра

Вице-президент АсМАП о задержании и мобилизации водителей грузовиков: работаем над решением вопроса с ОВА

Эксклюзив
Во время последней российской атаки на Одессу ранен бывший глава ЦИК Сергей Кивалов
29 апреля 2024, 17:02  •  154563 просмотра

Во время последней российской атаки на Одессу ранен бывший глава ЦИК Сергей Кивалов

Эксклюзив
Активность и напряжения в отношениях: гороскоп для всех знаков Зодиака на 29 апреля - 5 мая
29 апреля 2024, 08:13  •  149154 просмотра

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Авиаудар рф по Золочеву на Харьковщине: погиб мужчина с дочерью, пятеро раненых

Российский авиаудар по Золочеву Харьковской области убил мужчину и его 38-летнюю дочь, ранил еще пятерых, а также нанес значительный ущерб зданиям и транспортным средствам.

Война •   •  9669 просмотра
Авиаудар рф по Золочеву на Харьковщине: погиб мужчина с дочерью, пятеро раненых

В результате обстрела Харькова пострадало 13 частных домов - Терехов

Россияне обстреляли пригород Харькова, повредив 13 частных домов, но жертв среди мирного населения нет.

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В результате обстрела Харькова пострадало 13 частных домов - Терехов

СБУ сообщила о подозрении главе Запорожской епархии УПЦ (МП) митрополиту Луке

Служба безопасности Украины сообщила о подозрении управляющему Запорожской епархией УПЦ (МП) митрополиту Луке за разжигание религиозной вражды и подрыв государственной безопасности в пользу страны-агрессора.

Криминал и ЧП •   •  9571 просмотра
СБУ сообщила о подозрении главе Запорожской епархии УПЦ (МП) митрополиту Луке

Удар рф по Одессе 29 апреля: количество погибших увеличилось до шести

Шесть человек погибли в результате ракетного удара, нанесенного россией по Одессе 29 апреля.

Война •   •  11696 просмотра
Удар рф по Одессе 29 апреля: количество погибших увеличилось до шести

Партизаны разведали нефтебазу в Ростове, которая обеспечивает российские войска - "АТЕШ"

Украинские партизаны провели разведку нефтебазы в ростове, которая поставляет нефтепродукты российским войскам, воюющим против Украины, и изучили схему поставки нефтепродуктов на объект.

Война •   •  11835 просмотра
Партизаны разведали нефтебазу в Ростове, которая обеспечивает российские войска - "АТЕШ"

Украина достигла довоенного уровня экспорта, установила новый рекорд в апреле - Свириденко

Украина достигла рекордного уровня экспорта в апреле 2023 года, превысив довоенные показатели, благодаря морскому коридору, страхованию военных рисков и увеличению пропускной способности с Молдовой и Румынией.

Экономика •   •  11566 просмотра
Украина достигла довоенного уровня экспорта, установила новый рекорд в апреле - Свириденко

Если такое решение будет принято, мы его реализуем: Немчинов о сокращении министерств

Если решение о сокращении министерств в Украине будет принято, правительство будет реализовывать его в зависимости от конкретных задач и приоритетов, таких как укрепление сектора безопасности и обороны.

политика •   •  10886 просмотра
Если такое решение будет принято, мы его реализуем: Немчинов о сокращении министерств

"Украина делает свою часть, когда речь идет о реформах": Стефанишина призвала ЕС принять переговорные рамки в июне

Вице-премьер-министр Украины призывает партнеров из ЕС принять переговорные рамки для Украины на пути к вступлению в ЕС в июне, ссылаясь на реформы в сфере верховенства права, борьбы с коррупцией и конкурентной рыночной экономики.

политика •   •  10229 просмотра
"Украина делает свою часть, когда речь идет о реформах": Стефанишина призвала ЕС принять переговорные рамки в июне

В британской разведке рассказали об уровне коррупции в минобороны россии

Согласно новому отчету британской разведки, коррупция уже давно поразила министерство обороны россии и была одним из факторов низкой эффективности россии, особенно в начале войны в Украине.

Новости Мира •   •  8682 просмотра
В британской разведке рассказали об уровне коррупции в минобороны россии

Из российской армии массово дезертируют непальские наемники - ГУР

Непальские наемники массово дезертируют из российской армии из-за невыплаты обещанных денег, жестокого обращения со стороны командиров и огромных потерь в "мясных атаках".

Война •   •  12575 просмотра
Из российской армии массово дезертируют непальские наемники - ГУР