Авиаудар рф по Золочеву на Харьковщине: погиб мужчина с дочерью, пятеро раненых

В результате вражеского удара из авиации по Золочеву Харьковской области погибли мужчина и его 38-летняя дочь, еще пять человек получили ранения. По предварительным данным, россияне ударили по населенному пункту тремя планирующими боеприпасами. Об этом в среду сообщает Офис Генерального прокурора, передает УНН.

По данным следствия, 1 мая вооруженные силы рф нанесли удары из авиации по центру поселка Золочев Богодуховского района. Погибли мужчина и его 38-летняя дочь. Они находились в одном автомобиле - говорится в сообщении ОГП.

Также сообщается, что на данный момент известно о пяти раненых.

В результате вражеской атаки повреждены административные здания, частные жилые дома. Уничтожено по меньшей мере 20 автомобилей.

По предварительным данным, россияне ударили по населенному пункту тремя УМПБ Д30-СН (унифицированный межвидовой планирующий боеприпас, калибр 30 см).

Под процессуальным руководством Богодуховской окружной прокуратуры Харьковской области начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

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