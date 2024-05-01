россияне ударили дроном и из артиллерии по Никополю: есть пострадавшие, повреждена больница

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Примерно каждая восьмая разработка на платформе Brave1 - с применением ИИ
  •  871 просмотра

Примерно каждая восьмая разработка на платформе Brave1 - с применением ИИ

Эксклюзив
Голосование за или против отставки Сольского ожидается на пленарной неделе: что говорят игроки агрорынка
  •  21358 просмотра

Голосование за или против отставки Сольского ожидается на пленарной неделе: что говорят игроки агрорынка

Эксклюзив
Оборонный кластер Brave1 предоставил разработчикам уже 186 грантов на 3,2 млн долларов
  •  72685 просмотра

Оборонный кластер Brave1 предоставил разработчикам уже 186 грантов на 3,2 млн долларов

Эксклюзив
"Дело министра Сольского": НАБУ призвали озвучить судьбу АТОвцев, которые получили землю, якобы принадлежавшую НААН
  •  88605 просмотра

"Дело министра Сольского": НАБУ призвали озвучить судьбу АТОвцев, которые получили землю, якобы принадлежавшую НААН

Эксклюзив
Инструмент для быстрого определения подделок - эксперт о перспективах создания специалистами КНИИСЭ Базы образцов табачных изделий
  •  102632 просмотра

Инструмент для быстрого определения подделок - эксперт о перспективах создания специалистами КНИИСЭ Базы образцов табачных изделий

Эксклюзив
Идея ликвидировать Министерство агрополитики и подозрение Сольскому - эксперты намекают на странное совпадение
  •  124667 просмотра

Идея ликвидировать Министерство агрополитики и подозрение Сольскому - эксперты намекают на странное совпадение

Эксклюзив
В Минкульте сообщили, кто может решать судьбу Арки дружбы народов
30 апреля 2024, 11:29  •  119957 просмотра

В Минкульте сообщили, кто может решать судьбу Арки дружбы народов

Эксклюзив
Вице-президент АсМАП о задержании и мобилизации водителей грузовиков: работаем над решением вопроса с ОВА
30 апреля 2024, 07:46  •  128218 просмотра

Вице-президент АсМАП о задержании и мобилизации водителей грузовиков: работаем над решением вопроса с ОВА

Эксклюзив
Во время последней российской атаки на Одессу ранен бывший глава ЦИК Сергей Кивалов
29 апреля 2024, 17:02  •  154564 просмотра

Во время последней российской атаки на Одессу ранен бывший глава ЦИК Сергей Кивалов

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Активность и напряжения в отношениях: гороскоп для всех знаков Зодиака на 29 апреля - 5 мая
29 апреля 2024, 08:13  •  149154 просмотра

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россияне ударили дроном и из артиллерии по Никополю: есть пострадавшие, повреждена больница

В Никополе, Днепропетровская область, четыре человека получили ранения в результате ударов российской артиллерии и дрона-камикадзе. Были повреждены больница, школа, спортивная площадка и жилые дома.

Война •   •  876 просмотра
россияне ударили дроном и из артиллерии по Никополю: есть пострадавшие, повреждена больница

Кибератаки и перехват телетрансляций: шведская полиция видит угрозы Евровидению

В отчете шведской полиции перечислены потенциальные угрозы для Евровидения в Мальме, включая кибератаки, DoS-атаки, гражданское неповиновение и перехват телевизионных трансляций.

Культура •   •  1119 просмотра
Кибератаки и перехват телетрансляций: шведская полиция видит угрозы Евровидению

В Украине на Пасху будут дежурить более 7 тысяч спасателей

Более 7 000 спасателей и более 2200 единиц спецтехники будут дежурить в Украине для реагирования на возможные чрезвычайные ситуации во время Пасхальных праздников.

Общество •   •  1520 просмотра
В Украине на Пасху будут дежурить более 7 тысяч спасателей

Количество раненых из-за удара рф по Золочеву на Харьковщине возросло до шести: травмировался 11-летний мальчик

Шесть человек, в том числе 11-летний мальчик, были ранены в результате российского авиаудара по Золочеву в Харьковской области. Мужчина и его 38-летняя дочь погибли.

Война •   •  2208 просмотра
Количество раненых из-за удара рф по Золочеву на Харьковщине возросло до шести: травмировался 11-летний мальчик

ГСЧС: пожаров в церквях в этом году стало меньше

В 2024 году количество пожаров в культовых сооружениях и местах проведения мероприятий уменьшилось вдвое - до 12 по сравнению с 24 инцидентами, зафиксированными за тот же период в 2023 году.

Общество •   •  2065 просмотра
ГСЧС: пожаров в церквях в этом году стало меньше

Поддержка в США запрета импорта обогащенного урана из рф является сигналом другим странам относительно сотрудничества с россиянами - Минэнерго

Запрет США на импорт обогащенного урана из россии является историческим решением, которое поможет США развивать свою урановую промышленность и ядерную энергетику, а также даст сигнал другим странам, что сотрудничество с Россией ослабит их ядерную отрасль.

Экономика •   •  3587 просмотра
Поддержка в США запрета импорта обогащенного урана из рф является сигналом другим странам относительно сотрудничества с россиянами - Минэнерго

Из Донецкой области эвакуировали почти всех детей - ОВА

По словам главы Донецкой областной военной администрации, почти все дети были эвакуированы из Донецкой области, лишь несколько из них остались в Торецкой и Кураховской громадах.

Общество •   •  3120 просмотра
Из Донецкой области эвакуировали почти всех детей - ОВА

В Турции задержали 41 человека по подозрению в связях с "Исламским государством"

Турецкие власти задержали 41 человека по подозрению в связях с "Исламским государством" в рамках широкомасштабной операции в 12 провинциях.

Новости Мира •   •  3217 просмотра
В Турции задержали 41 человека по подозрению в связях с "Исламским государством"

Голосование за или против отставки Сольского ожидается на пленарной неделе: что говорят игроки агрорынка

Голосование за отставку министра аграрной политики Николая Сольского ожидается на следующей пленарной неделе. Впрочем игроки аграрного рынка выразили поддержку Сольскому, положительно оценив его деятельность.

политика •   •  21358 просмотра
Эксклюзив
Голосование за или против отставки Сольского ожидается на пленарной неделе: что говорят игроки агрорынка

В ЦСК объяснили, какие мужчины будут иметь доступ к консульским услугам

Мужчины призывного возраста, которые обновили свои данные в соответствии с законодательством, будут иметь доступ к консульским услугам, тогда как прием новых обращений от этой категории будет временно приостановлен.

Общество •   •  4542 просмотра
В ЦСК объяснили, какие мужчины будут иметь доступ к консульским услугам