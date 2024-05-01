россияне ударили дроном и из артиллерии по Никополю: есть пострадавшие, повреждена больница

В Никополе Днепропетровской области четыре человека получили ранения в результате вражеского артобстрела и удара дроном-камикадзе. Повреждены несколько отделений местной больницы, школа, спортивная площадка и жилые дома. Об этом в среду сообщил глава ОГА Сергей Лысак, передает УНН.

В Никополе - уже четверо пострадавших. От артобстрела и удара дроном-камикадзе. Госпитализированы 47-летний мужчина и 27-летняя женщина. Они - в состоянии средней тяжести. Также ранены мужчина 44 лет и женщина - 43-х. Им оказали необходимую медицинскую помощь. Оправляться будут дома - написал Лысак в Telegram.

По его словам, в результате атаки рф повреждены несколько отделений местной больницы и "скорая". Также подверглись разрушениям школа и спортивная площадка. Избиты 7 частных домов и 6 хозяйственных построек.

Кроме того, задело опоры уличного освещения и линии электропередач.

Также из-за российского обстрела загорелось авто. Пожар спасатели уже укротили, добавил Лысак.

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